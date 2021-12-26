Asgari Ücretle Çalışan Vatandaşlar Hesaplarınıza Bakın 1.000 TL Yatmış Olabilir! Son zamanlarda konuşulan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı 4.250 TL olarak belirlenen asgari ücret ile çalışan vatandaşlara bankalardan haber geldi. Asgari ücretle çalışan kişiler, acil durumlarda nakit ihtiyaçları olursa kamu bankaları üzerinden 1.000 TL kadar ödeme alabilecekler. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank’ın başlatmış olduğu bu kampanya sigortalı çalışan kişiler içi. En az 6 ay aynı iş yerinde çalışıyorsa düşük faizlerle 10.000 TL destek kredisine başvuruda bulunabilecekler.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank tarafından yapılan bu kampanya bankadan maaş alan müşteriler için düşük faizlerle kredi kullandırılabilecek. Son çalıştığınız işyerinde 180 gün sigortanız yatmış ise kredi notunuz düşük olsa dahi bu banklar üzerinden 1.000 TL destek kredisi alabilecekler.

Ziraat Bankası

Ziraat Bankası tarafından işlem gerçekleştirecek olan vatandaşlar belirli şartlara uymak zorunda. Bankanın resmî web sitesinden veya mobil bankacılık üzerinden borç kapatma veya destek kredisine başvuruda bulunabilecekler. Banka başvurunuz için kimlik numaranız üzerinden, geçmiş kredi performansınızı sorgulayarak gelir durumunuza bakıp kredi için onay verecek. Ziraat bankasından destek kredisi almak isteyen vatandaşlar için emekli maaşlarını bu bankadan almaları yeterli olacaktır.

Vakıfbank ve Halkbankası

Vakıfbank veya halk bankası üzerinden destek kredisi almak isteyen vatandaşlarımız en yakın banka şubesine giderek gelir belgesi ve kimlik ile başvuruda bulunabilecekler. 36 ay vadeli verilecek bu krediler de 45 gün ve 90 gün ödeme seçenekleri sunulacak. Kredi başvurusunda bulunan kişiler bankanın şartlarına uygun olmaları durumunda Vakıfbank ve Halk Bankası şubelerine gitmeden bankaların resmî web sitelerinden veya mobil bankacılık üzerinden başvuru yapabilecekler.

Ziraat bankasının sunmuş olduğu gibi, Vakıfbank ve Halkbank üzerinden bu krediyi kullanmak isteyen vatandaş emekli ise emekli maaşını kredi başvurusunda bulunacağı bankaya taşıması veya bu bankadan alıyor olması gerekmektedir. Ziraat Bankası, ihtiyaç veya borç kapatma kredisine başvuru yapacak olan vatandaşlar 1.000 TL kredi almış olmaları durumunda ve bankanın nakit avans limiti olan 5.000 TL kadar ek par imkanından da faydalanabilmiş olacaklardır.