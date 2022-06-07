Asgari ücretle çalışan para lazım diyorsa, hesaplarını kontrol etsin! 42.000 TL ödeme yapıldı

Asgari ücretle çalışan vatandaşlar ihtiyaç kredisi almak istiyorlarsa hesaplarını kontrol ederek 42.000 Ödeme alıp almadıklarını öğrenebiliyorlar. Asgari ücretlilerin müjdeyi Akbank verdi. Akbank yapmış olduğu Bu kampanyada ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar için başvurularını gerçekleştirecek olan kişilere hızlı bir şekilde sonuç vereceğini açıkladı.

Akbank son zamanlarda yapmış olduğu kampanyalar ile birlikte adından söz ettirmeye devam ederken yeni yaptığı Kredi kampanyasında özellikle asgari ücret ile çalışan kişilere 36 ay vadeli 42.000'ye kadar gelir belgesiz kredi verecek ve bu Kredi de herhangi bir şart aramayacaktır. Çalıştığınız son iş yerinde 6 aydır sigortanızın olması durumunda ve banka kredi puanınızda herhangi bir sıkıntı olmaması durumunda kimliğiniz ile birlikte başvurunuzu gerçekleştirebilecek ve kimlik numaranız üzerinden yapılacak olan sorgulama sonrasında kredinizi hemen alabileceksiniz.

Akbank üzerinden sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar şartları uygun olması durumunda kredi kullanabilmeleri için banka şubelerine gitmelerine gerek kalmayacaktır. Akbank hesabınız varsa internet bankacılığını kullanarak Akbank direkt uygulaması üzerinden başvurunuzu gerçekleştirebilecek onaylanan tutar gıda krediyi de hemen hesabınızı alabileceksiniz.

Kredi başvurusu yapacak olan vatandaşlar şartları uygun olması durumunda akbank'ın sms kredi servisinden de yararlanarak ihtiyaç kredisi kullanmaları mümkün olmaktadır. Cep telefonunuz aracılığı ile yapacağınız ihtiyaç kredisi başvurusunda 44-25 numarasına Kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı da yazarak gönderirseniz başvurunuz değerlendirilecek ve sizlere ne kadar kredi onayı aldığınızı söyleyeceklerdir.

44 25 numarasını atmış olduğunuz mesaj ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar Akbank resmi internet sitesi üzerinden internet bankacılığına giriş yaparak buradan şubelere gitmeden kredi kullanabilir veya size yakın olan bir Akbank şubesi var ise banka şubesine sadece kimlikle giderek 42.000 Kredi kullanabilirsiniz.