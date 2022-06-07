200.000 TL ihtiyaç kredisi veren bankalar yayınlandı! Kamu bankaları dikkat çekti

Bankalar üzerinden ihtiyaç kredisi alacak olan vatandaşların 200 bin TL'ye kadar kullanabilecekleri bu kredilerde kamu bankaları ve özel bankaları kendi politikalarına göre işlemler yapacağını açıkladı. Ekonomik sıkıntı yaşayan ve dar gelirli olan vatandaşların bankalar üzerinden özellikle diğer bankadaki olan borçlarını kapatmak için kullanabilecekleri ihtiyaç kredisi ve borç kapatma kredilerinde düşük faiz oranları ile 24 ay vadeli Kredi verileceği açıklandı. Ziraat Bankası başta olmak üzere ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşların nakit ihtiyaçları olması durumunda kredi imkânından faydalanmaları için başvurularını gerçekleştirebilmek adına Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması ve 18 yaşından büyük olması gerekmektedir.

Kamu bankaları tarafından Kredi imkanından faydalanmak isteyen vatandaşlar düşük faiz oranları ile işlem yaparken özel bankalarda kamu bankaları kadar düşük faiz oranları ile kredi vereceğini ve bu limitlerin 200.000 TL'ye kadar çıktığını açıkladı. 36 ay vadeli Kredi kullanacak olan vatandaşlar ilk taksit ödemesinde 90 gün ertelemeli sadece 50.000 TL onay alabilirler.

Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar şartlara uygun olması durumunda faydalanmak için banka şubelerine giderek kimlik ve gelir belgesi ile birlikte işlem yapabiliyor.

Ziraat Bankası haricinde diğer kamu bankaları üzerinden kredi başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar ise başvurularını banka şubelerinden Vakıfbank veya Halkbank üzerinden yapabilmektedir. Emekli olan vatandaşlar kredi kullanmak istiyorum diyorsa başvuru yaparak maaş taşıma işlemleri sonrasında kredi imkânından faydalanabilirler.

Özel bankalar aracılığı ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak istiyorlarsa Yapı Kredi Bankası 50.000 TL'ye kadar imkan sağlamaktadır. Yapı Kredi Bankası mobil uygulaması üzerinden 24 ay vadeli 200 bin TL'ye kadar da Kredi vereceğini açıkladı. Yapı Kredi Bankası üzerinden kredi kullanacak olan vatandaşlar başvurularını gerçekleştirmek istiyorsa bireysel yazıp boşluk bırakıp kimlik numarasını yazıp boşluk bırakıp aylık gelirini yazarak bu mesajı 44 11 numarasına göndermesi yeterli olmaktadır.

İş Bankası Garanti Bankası ve Denizbank üzerinden de 200.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabiliyorsunuz. İş Bankası Garanti Bankası ve Denizbank şubelerine giderek veya bankanın resmi internet sitesine girerek buradan kredi başvuru formunu dolduran vatandaşlar kredi imkanından faydalanabilirler.