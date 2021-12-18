Asgari Ücretle Çalışan Kişileri İlgilendiriyor, 10.000 TL Hesaplarınıza Para Yatmış Olabilir

Son günlerde oldukça konuşulan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 4250 TL olarak belirlenen asgari ücretle çalışan kişilere bankalardan haber var. Asgari ücret alan vatandaşlar, eğer acil durumlarda nakit ihtiyaçları var ise kamu bankalarından 10000 TL'ye kadar istedikleri zaman ödeme alabilir. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank tarafından başlatılan bu kampanyada, sigortalı olarak çalışan vatandaşlar, en az 6 aydır aynı işyerinde çalışıyor ise düşük faizlerle 10.000 TL destek kredi kampanyasına katılabiliyor.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden yapılan bu kampanyada özellikle bankadan maaş alan müşteriler daha uygun faizlerle kredi kullanacağı açıklandı. Son çalışmış olduğunuz işyerinde 180 gündür sigortanız yatıyor ise kredi notunuz düşük olsa bile bu bankalar üzerinden destek için 10000 TL alabileceksiniz.

Ziraat Bankası

Ziraat Bankası üzerinden işlem yapacak olan vatandaşlar, belirli şartlara uygun olması durumunda banka şubesinden banka internet sitesinden ve bankanın mobil uygulaması üzerinden başvuru yapabilir. Ziraat Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusu yaptığınız zaman banka sizin kimlik numaramız üzerinden geçmiş kredi performanslarınızı sorgulayacak ve ayrıca gelir durumunuza bakarak kredi onayı verecek. Ziraat Bankası üzerinden emekli olan kişiler nakit kredi kampanyasından faydalanmak istiyorsa, emekli maaşını bu bankaya taşıması şartı ile kredi kullanabilir.

Vakıfbank ve Halkbank

Vakıfbank ve Halkbank üzerinden 10000 TL ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız size en yakın banka şubesine giderek kimlik ve gelir belgeniz ile birlikte başvuru yapabilirsiniz. 36 ay vadeye kadar verilecek olan bu kredi kampanyasına katılacak olan müşteriler için ilk taksit ödemelerinde 45 gün veya 90 gün arasında ödeme ertelemesi de yapılacak. Kredi başvurusu yapacak olan kişiler banka kredi politikalarına uygun olmaları durumunda, Vakıfbank ve Halkbank şubelerine gitmeden, bankaların resmi internet bankacılığı uygulaması olan mobil uygulamaları üzerinden de başvuru yapabilir.

Ziraat bankasında olduğu gibi, Vakıfbank ve Halkbank üzerinden de nakit kredi kullanacak olan kişi emekli ise emekli maaşına başvuru yapacağım bankaya taşıması veya bu bankadan alıyor olması gerekmektedir. Ziraat Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişiler, 10000 TL kredi kullanmış olmaları durumunda, ayrıca bankanın nakit avans limit olan 5000 TL ye kadar artı para imkanından da faydalanabilecektir.