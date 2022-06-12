Banka Kartı Sahibi Olmak Yetiyor! Karşılıksız 200 TL Hesaplarda

Özel bankalar ardı ardına indirim ve kampanya haberleri yapmaya devam ediyor. Çoğunlukla özel bankalarda yeni gelen müşterilere özel haberler dikkatlerden kaçmazken şimdi de İş Bankası yeni gelecek müşterilerine özel olarak hazırladığı bir kampanya ile karşımıza çıktı. Hesaplara 200 TL yatıyor. İşte merak edilen tüm detayları…

Özel Bankalarda Ciddi Bir Rekabet Var

Yeni üye sayısı söz konusu olduğunda özel bankalar arasında çok ciddi bir rekabet olduğu gözlerden kaçmıyor. 2019 yılından itibaren başlayan bu yarış özel şirketlerin, internet üzerinden yapılan alışveriş sitelerinin ve cep telefonu operatörlerinin kampanya karşılığı üyelik hizmeti vermesi ile ilk olarak ortaya çıktı.

Özellikle son dönemlerde yaptığı kampanyalar ve ortak alışveriş hacimleri ile birlikte Fibabanka, İng, CepteTeb başta olmak üzere pek çok bankanın müşteri sayısını bu tarz kampanyalar ile artırdığı da gözlerden kaçmıyor. Peki ama fark tam olarak nedir?

Bankalar Üye Kazanarak Harcamaları Garanti Altına Alıyor

Özellikle özel bankaların bu şekilde bir çalışma şeklinin olduğunu söyleyebiliriz. Yeni üyeler çekerek harcama garantisi almayı amaçlıyorlar. Bunun dışında Türkiye’de %34 Avrupa’da %20 ve Asya ülkelerinde %70’in üzerinde müşteri sadakati oluşuyor. Yani başka bir deyiş ile bankalar müşterileri olarak kazandıkları her üç kişiden bir tanesi ile mutlaka çalışmaya devam ediyor.

Bu da aralıklarla yapılan yeni üyelere özel kampanya, faizsiz ihtiyaç kredisi gibi seçenekleri daha net bir şekilde açıklıyor.

Şimdiki Haber İş Bankasından

Bu açıklamaya benzer şekilde İş Bankası da yeni bir kampanya ile ön plana çıktı. Yapılan duyuruda ilk kez müşteri olacak İş Bankası çalışanlarının 31 Aralık tarihine kadar geçerli olmak üzere 200 TL kazanacakları belirtildi. Duyuruya göre öncelikli olarak kullanıcıların cep telefonlarına İşCep uygulamaları şart koşuluyor. Sonraki süreçte ise para yüklemesini kazanmak için İşCep mobil uygulamasını kullanarak müşteri olmak istiyorum seçeneğini tıklamaları yeterli oluyor. Hemen ardından İş Bankası Bankamatik yada kredi kartına başvurup takip eden sürecin sonunda gerçekleştirecekleri ilk 200 TL ve üzeri alışverişe 200 TL maxipuan verileceği açıklandı.

Nasıl Üye Olurum

Bu şekilde üye olabilmeniz için öncelikle yeni kimlik kartlarından kullanıyor olmanız gerekmektedir. Kimlik kartınızı akıllı telefonunuza yaklaştırarak NFC özelliğini kullanıp üyeliğinizi tamamlamanız gerekmektedir. Aksi takdirde cep telefonunuz kimliğinizi tanıyamayacağı için işlem yarıda kalır.

Bir sonraki aşamada yapılması gereken ise kimlik doğrulamasını takip eden işlem ekranında karşınıza çıkan formu eksiksiz bir şekilde doldurarak yüz tanıma aşamasına geçiş yapmak olmalıdır. Yüzünüzü doğrudan dik bir şekilde yüzünüzde herhangi bir aksesuar olmadan kamera ile çekmeniz gerekir. Bir sonraki aşamada ise Müşteri Temsilcisine bağlanma adımına gelinmiş olur. Müşteri temsilcisi ile görüntülü bir şekilde görüşme yaparak üyelik işlemlerinizi hızlı bir şekilde tamamlarsınız.

Müşteri temsilcisi atılan adımlara bağlı olarak cep telefonunuz geçici bir İşCep şifresi yollayacaktır. Bu şifre ile birlikte dijital ürünlerden hızlı bir şekilde faydalanabilir ve aynı zamanda ticari hesabınızı da aynı rahatlıkla açabilirsiniz.

Tüm bu seçeneklerden yararlanarak İş Bankasının kampanya ve duyurularından hızlı bir şekilde yararlanmak istiyorsanız adresimizi düzenli olarak takip edebilirsiniz. Sizin için tüm bankaların son dakika haber ve duyurularını buradan sizinle buluşturuyoruz.

Aynı zamanda iş bankası kampanyalarının beklenen asgari ücret zammının ardından da devam edeceğinin açıklandığını belirtmiş olalım. Tüm bu seçenekleri hızlı bir şekilde değerlendirmek ve ödeme seçeneklerine göz atmak için dilerseniz İş Bankası resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.