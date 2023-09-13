Sektör sektör zamlanan ürün fiyatları hayat pahalılığını arttırıyor. Artan bu pahalılıkta ayakta kalabilmek ve geçinebilmek yükselen enflasyona karşı günden güne zor hale geliyor. Yılın sonuna doğru heyecanla beklenen asgari ücreti rakamına dair yeni bir paylaşımda bulundu.

SGK Uzmanı Özgür Dursun yeni yılda milyonlarca çalışanı ilgilendirecek asgari ücret zammına yönelik öngörülerini paylaşırken resmi rakamlara da değindi. “Beklenti iyice arttı” diyen Erdursun “Memur maaşlarının belli olmasıyla beraber arada oluşan uçurum asgari ücretle ilgili beklentiyi arttırıyor” dedi ve kendi tahminini şu sözlerle paylaştı:

“ASGARİ ÜCRET ARTTIKÇA MALİYETİ DE ARTACAK”

“Kritik bir dönemdeyiz. Asgari ücrete %50 zam uygulanırsa ki ben %50 yapılacağını düşünüyorum. 2024'ten itibaren artık asgari ücrete ara zam yapılmayacak. Asgari ücret 17 bin TL'yi geçer ancak maliyeti çok artacak.”

Asgari ücret ödemesi yeni yılı ile birlikte 5.000 TL'yi aştı. Temmuz ayı ile beraber 11.402 TL'ye ulaştı. Önümüzde %50'lik bir artış bulunuyor. Maliyetlerin artmasına sebep olabilecek bu artışın 17.000 TL olması öngörülüyor.

EN DÜŞÜK VE EN YÜKSEK ASGARİ ÜCRET BEKLENTİSİ!

2024 Asgari ücreti 6 aylık enflasyon verisi üzerinden belli olacak. Hükümetin açıkladığı OVP verilerinde zikredilen %65 yıl sonu enflasyon tahmini üzerinden iki farklı rakam öne çıkıyor. Yeni yıl asgari ücret zammının 15.707 TL ya da 17.041 TL olması bekleniyor.

Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek asgari ücret artışlarının hedef enflasyona göre yapılacağını paylaşmıştı. Aralık ayında toplanacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu 6 aylık enflasyon verisi üzerinden net rakamı paylaşacak. Yeni yıl güncel asgari ücret 3 Ocak tarihi itibariyle halka duyurulacak.