Temmuz ayında asgari ücret rakamına yönelik yapılan iyileştirme ile 11.402 TL olan maaşlar yeni yıl ile birlikte 6 aylık enflasyon üzerinden zamlanacak. Yapılan zammın etkisi büyük şehirlerde günden güne erimeye başladı. Sektörel olarak başlayan fiyat artışları özellikle konut fiyatlarındaki kira zammı vatandaşın beklentisini daha da arttırdı.

2024 yılına son 3 ay kala Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun piyasada dönüp dolaşan asgari ücret iyileştirmesine yönelik kendi tahminini paylaştı. Erdursun sözlerinde orta vadeli programdaki yıl sonu enflasyon hedefine de yer verdi. OVP'nin %65'lik enflasyon senaryosu üzerinden asgari ücret ne kadar olabilir? sorusunu yanıtladı.

ASGARİ ÜCRETLİ VE MEMUR MAAŞI NE KADAR OLUR?

“SSK ve Bağ-kur emeklileri %38 zam alabilir” diyen Erdursun memurların kök maaşı üzerinden %50'ye yakın zam alırsa bunun üzerine 8.77 TL eklenir. En düşük memur maaşı 29.000 TL'ye ulaşır. Öğretmenlerin maaşı ise 36.500 TL civarında yükselir.”

Erdursunun canlı yayın sırasında bahsettiği bu tahminler asgari ücret ne kadar olur? sorusunu da içeriyordu. Enflasyona göre belirlenmiyor. Hükümet bu konuda daha rahat. Yine de %38'lik bir artış olacağını düşündüğümüzde 15.700 TL olabilir.”

ASGARİ ÜCRET YILDA 1 KEZ VE 17 BİN TL…

SGK uzmanı Erdursun'un sözlerinde bahsettiği en düşük 15.700 TL iyileştirmesi %50 zam olması dahilinde 17.000 TL'ye ulaşıyor. Uzman isim “Ben %50 yapılacağını düşünüyorum. 2024'ten itibaren Temmuz'da zamlanmayacağı Ocak ayında zamlanacağı söylendi. Yılda bir kere uygulanacağı için %50 civarında zam yapılacak ve 17 bin TL'yi geçecektir.”

“EĞER DEVLET DESTEKLEMEZSE…”

SGK uzmanı sözlerini şu şekilde tamamladı:

“Asgari ücret öngördüğüm gibi 17.000 TL'yi aşarsa bu kadar artan maliyete devletin destek vermesi gerekir. Sigorta primlerinde devlet desteği olmadığında asgari ücretli işsizlik artmaz. Ancak bu rakamlar böyle yükselirse işverenler kayıt dışı eleman alımı başvurusuna gidebilir. Türk çalışanlar tercih edilmez. Bu konuda bir destek yapılmalıdır.”