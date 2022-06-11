Asgari Ücret Zammı ile İlgili Açıklamalar Geldi! Maaşlarda sürpriz var

Asgari ücrete zam olacak mı? Temmuz ayında emekli ve memura gelecek olan zam gündemde. Memurlar yılda iki kez zam alıyorlar. Temmuz ayının yaklaşması ve enflasyonun yükselmesi ile beraber asgari ücretli çalışanlar da zam beklentisi içine girdi. Peki, asgari ücrete zam yapılacak mı? Asgari ücretliler temmuz ayında zam alacak mı?

Kabine Toplantısında Çıkan Asgari Ücrete Zam Kararı

Haziran ayında yapılan kabine toplantısından sonra açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan " Temmuz ayındaki enflasyon farkı artışları ile asgari ücretlileri biraz daha rahatlatacağız. Yılsonunda tüm çalışanların durumlarını gözden geçirerek herkesin hakkını almasını sağlayacağız dedi ve devam etti. Sosyal yardım şemsiyemizi genişleterek hiçbir vatandaşımızın mağduriyet yaşamasına ve mağdur kalmasına izin vermeyeceğiz" şeklinde açıklamalarda bulundu.

Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapmış olduğu açıklamada petrol fiyatlarının artış gösterdiği dönemde dünyada neyin nereye geldiğini takip ediyorsunuz. Ücretliler başta olmak üzere her kesimden vatandaşımızın gelirlerini artırıp aradaki farkı kapatacak şekilde programlar hazırlıyoruz dedi. Recep Tayyip Erdoğan yapmış olduğu bu açıklama kamuoyunda asgari ücrete zam sinirli olarak değerlendirildi.

Asgari Ücrete Zam Sinyali

Asgari ücret Temmuz zammı ile birlikte 2. kez artacak mı? Türkiye'de son dönemini en çok merak edilen konularından birisi de asgari ücret zammı oldu. Asgari ücret, memur ve emekli Temmuz zammı ile ilgili hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan hem de AK parti yetkililerinden önemli açıklamalar geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan özellikle yılbaşına dikkat çekti. Fakat Temmuz ayında da enflasyon farkı artışları ile asgari ücretliler dâhil herkesin gelirinin rahatlatılacağı şeklinde açıklamalarda bulundu.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları ile hareket eden hükümet “vatandaşlar enflasyona ezdirilmeyecek” parolası ile asgari ücret dâhil emekli zammı, memur zammı ve sosyal refah artışları üzerinde çalışmalarını hızlandırdı. Öte yandan asgari ücrete ek zam yapılacak mı ve asgari ücret zammı ne kadar olacak soruları emekli ve memur temmuz zamlı yaklaşırken en çok merak edilenler arasında yer alıyor. AK parti sözcüsü Ömer Çelik asgari ücret zammına dair şu şekilde açıklamalar yaptı; "asgari ücretli ve dar gelirli vatandaşımızın ekonomik olarak korunması gündemimizdedir ve yakından takip ediliyor. Vatandaşlarımızın yaşam koşulları bizim partimizin daima gündeminde yer almıştır. AK parti açısından emeklimiz çiftçimiz esnafımız genç arkadaşlarımızdan gelen talepleri takip ediyor ve değerlendiriyoruz.

Asgari Ücrete Ek Zam Yapılacak mı?

Asgari ücret zammı ile ilgili son dakika açıklamaları pek çok vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. Asgari ücrete Aralık ayında zam yapılmıştı. Asgari ücret tespit komisyonu tarafından yeni zam oranı belirlendi. AK parti genel başkan yardımcısı Jülide Sarıeroğlu Temmuz ayı zammı ile ilgili yeni bir açıklamada bulundu. 2022 yılında brüt 5 bin 4 lira net 4253 lira 40 kuruş olarak belirlenen asgari asgari ücrete ara zam beklentisine yönelik değerlendirmeler yaptı. Jülide Sarıeroğlu çalışma bakanımız bu konu ile ilgili bir ilerleme olduğu takdirde onun tarafından kamuoyu ile paylaşılacaktır dedi.

Asgari Ücrete Zam

Temmuz ayında asgari ücrete ek zam yapılması ile ilgili beklentiler arttı. Tüm halkı ve çalışanları yakından ilgilendiren asgari ücret zammı ile ilgili olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ayrıntılı bir açıklama yaptı. Asgari ücretliler başta olmak üzere her kesimden vatandaşımızın gelirlerini arttıracağız dedi. Aradaki farkı kapatacak programlar hazırlıyoruz şeklinde devam etti. Ak parti genel başkan yardımcısı Jülide Sarıeroğlu konuyla ilgili yaptığı açıklamada çalışma Bakanlığı'nın istişare ile süreçleri yürüterek gerekli yasal düzenlemelere bakabilecekleri şeklinde açıklamalarda bulundu.