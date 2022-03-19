Asgari Ücret Alanlara Müjde! Temmuz Zammı Geliyor; Enflasyona Rağmen Ek Zam Yolda! Maaşların 5 bin TL’yi Geçecek

Asgari Ücret Alanlara Müjde! Temmuz Zammı Geliyor; Enflasyona Rağmen Ek Zam Yolda! Maaşların 5 bin TL’yi Geçeceği Söyleniyor

Asgari ücrete Temmuz ayında ek zam geleceği açıklandı. Peki 2022 asgari ücret ne kadar olacak? Enflasyon düzeylerinin her geçen gün tavan yapması nedeni ile asgari ücret enflasyon karşısında dik bir duruş sergileyememiş oluyor diyebiliriz. 20 milyonu geçen çalışan sayısı için devlet yeni bir çözüm önerisi sundu. Temmuz ayında asgari ücretle çalışan bireylerin maaşlarına ek bir zam yapılacağı açıklandı. Bu yeni zamdan sonra ise maaşların 5 bin TL’yi geçeceği söyleniyor.

Son dakika müjdesi olarak asgari ücret zammı haberi duyuruldu. 2022 senesi asgari ücret zammı ikinci kez yeniden yapılacak. Temmuz ayında asgari maaşlara bahsi geçen ek zam yansımış olacak. Böylece asgari ücret tamamen 5 bin TL’nin üzerine geçecek. 2022 senesinin ilk kısımlarından bugüne kadar yapılan asgari maaş zamları gitgide artan enflasyon nedeni ile can sıkıcı bir hal almıştı.

Bu yüzden herkes asgari maaşa yeni zam gelecek mi sorusunu sormaya başlamış idi. Asgari ücret ile çalışan kişiler bundan böyle maaşlarının yaşamsal ihtiyaçlara yetmediğini söylerken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise sevindiren haberin ilk sinyallerini geçtiğimiz hafta vermiş oldu. Şu an 4250 TL olan asgari maaşlar Temmuz ayı itibarıyla ek zam neticesinde 5 bin TL’nin üzerini görmüş olacak.