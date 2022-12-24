Halkbank kart sahipleri için önemli duyuru! Banka hesabı olan kişilere 5 gün süre verildi

Halkbank bankamatik kartı kredi kartı veya Banka hesabı olan vatandaşlar için başlatılan yeni kampanyalarda nakit ihtiyacı olan kişilere banka 5 gün içerisinde yeni bir kredi ödemesi vereceğini açıkladı. Halkbank bankamatik kartı hesabı üzerinden başvurularını gerçekleştirerek nakit kullanmak isteyen vatandaşlar için başlatılan kampanyalarda ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlara bankalar uygun faizlerle kredi ödemeleri gerçekleştirecek ve onaylanan bu krediler kişilerin banka hesaplarına yatırılarak da hemen kullandırılmaktadır.

Halkbank bireysel ihtiyaç kredisi kampanyası adı altında verilen ve kredi işlemlerini gerçekleştirerek bankalar üzerinden hızlı bir şekilde sonuç alan vatandaşlar için başlatılan Kredi kampanyasında nakit ihtiyacı olan vatandaşlara 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli 50.000 TL kredi 5 gün içerisinde en düşük faiz oranları ile birlikte ödenmektedir.

Halkbank yeni yıl kredisi adı altında da verilecek olan bu kredilerden faydalanmak isteyen vatandaşlara banka müşterisi olması durumunda ihtiyaç kredisi ödemeleri uygun faiz oranları ile birlikte hemen aynı gün içinde ödenecek onaylanan krediler hesaplara yatırılarak da hesaplarına yatırılması ile birlikte düşük faizli ve masrafsız olarak kullandırılacaktır.

Halkbank banka hesabı olan tüm vatandaşların banka şartlarına uygun olmaları durumunda Kredi şartlarına uygun olmaları ile birlikte kullanabilecekleri bu Kredi kampanyalarında 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli Kredi ödemeleri hemen aynı gün içinde hesaplara yatırılarak kullandırılmaktadır.

Halkbank kredi başvurusunda bulunmak istiyorsunuz banka şartlarına uygun olan vatandaşların ihtiyaç kredisi alabilmeleri için hemen aynı gün içinde işlemleri gerçekleştirilebileceği ve onaylanan bu tutar kadar kredileri hesaplara yatıracağı açıklandı.