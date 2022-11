23 Kasım 2022 Günlük Burç Yorumları! Tüm Burçlar

Koç burcu 23 Kasım 2022 tarihinde yakın çevresiyle bazı uyumsuzluklar yaşayabilir ve eski günlere göre kendilerini rahat hissetmeyebilir. Kendilerini hafta boyunca huzursuz hissedebilecek olan burç sahipleri gelecekle ilgili küçük endişeler de yaşayabilecektir. Ruh hallerinin iyi olduğunu düşündükleri insanlara müdahale edebilecek olan koç burçları duygusal karmaşalar ile baş etme durumunda kalabilir.

Boğa burcu 23 Kasım 2022 tarihinde baskıcı bir ruh halinde bulunabilir ve geçirdikleri zorlukları aşmaları sebebiyle hak ettikleri sessizliği ve huzura kavuşabilir. Ancak etraflarında bulunan bazı insanların kendilerini zorlamaya devam etmeleri sebebiyle boğa burçları tam olarak bir ferahlık yaşayamayacaktır. Her ne kadar burç sahipleri her şeyi bir kenara bırakarak yeni bir hayata başlamak istese de eşler tamamlanana kadar burç sahipleri yüksek bir mutluluk yaşamayacaktır. Onlar için tavsiye edilen durum bir an önce her işi bitirmek ve daha sonra bir tatil planı yapmak olacaktır.

İkizler burcu 23 Kasım 2022 tarihinde egolarının gün içerisinde stres altında olduğunu hissedebilir ve bu sebeple kendilerini kaygı dolu hissedebilir. Ancak fark edilmesi gereken durum ise hissettikleri tehdidin tamamen gerçek olmayan bir şeyin sonucu olduğudur. İkizler burçlarının yakın çevresinde bulunan verilere durumun gerçekliği hakkında hiçbir ilgisi olmayan yanlış bilgiler ile hareket edebilir ve bu durum farklı şekillerde sonuçlanabilir.

Yengeç burcu 23 Kasım 2022 tarihinde gün içerisinde yaşadıkları kafa karıştırıcı problemleri çözmeye çalışabilir ve bu sırada karın ağrısı yaşayabilir. Burç sahiplerinin tek başına halledemeyecekleri çok fazla mesele olabilir bu yüzden onların yalnız başlarına yola çıkmayı denemesi faydalı olabilir. Onlara dokunmayan şeyleri kendi halinde bırakmak Yengeç burçları için yapılabilecek en faydalı nokta olacaktır.

Aslan burcu 23 Kasım 2022 tarihinde hassas yapıları ve duygusal durumları sebebiyle ideal bir gün geçirmeyecektir. Masaya en sert vuran ve en yüksek sesle bağıran kişi gün içerisinde galip çıkabilir. Aslan burçları ise bu şiddet havasından etkilenecektir. Normalden çok daha savunmasız, hassas ve üzgün olabilecek olan burç sahipleri kargaşadan uzak durmalıdır. Aslan burçları kargaşadan uzak durmayı başaramazsa tartışmadan uzak durmaları da akıllıca bir seçim olacaktır.

Başak burcu 23 Kasım 2022 tarihinde kendilerini genel anlamda kırgın hissedebilir ve cesur atılımlar yapmaktan çekinebilir. Başak burçlarının etraflarında çatışmalar meydana gelebilir ve bu durum onların korunmaya hazırlanması anlamında yorumlanabilir.

Terazi burcu 23 Kasım 2022 tarihinde kariyer hayatlarında istedikleri yerlere ulaşmak için çeşitli çabalar gösterebilir.

Akrep burcu 23 Kasım 2022 tarihinde duygusal ilişkilerinde ve aşk hayatlarında bazı fikir ayrılıkları yaşayabilir ve partnerleri ile çeşitli tartışmalar meydana gelebilir.

Yay burcu 23 Kasım 2022 tarihinde bir süredir üzerinde çalışmakta oldukları büyük planlara kafa yorabilir ve önlerine çıkan engelleri aşmak isteyebilir.

Oğlak burcu 23 Kasım 2022 tarihinde çalışma hayatlarına çok fazla odaklanamayacak ve zihinlerinde bulunan sorunları gidermeye çalışacaktır.