Asgari Maaşa Zam Beklentisi Yükseldi Kulislerden Cevap Geldi: 5100 Türk Lirası Olacak. Sene başında, asgari maaşa bu zamana denli yapılmamış miktarda bir zam yapılmış ve ülke içerisinde çalışmakta olanların alacakları en alt maaş tutarı 4 bin 253 Türk Lirası olarak açıklanmıştı. Fakat henüz zamlı maaşın lezzetini bir ay bile çıkaramayan yurttaşlar, giderek yükseliş gösteren enflasyon ile mücadele etmek zorunluluğunda kaldılar. Enflasyonun erittiği 50,95 oranlı asgari ücret zammı, yurttaşların 2. bir zam beklentisi içerisine girmelerine neden oldu.

Rusya Ukrayna Savaşı Etkili Oldu

Rusya cumhuriyeti- Ukrayna savaşı, FED faiz kararının piyasa üstünde ki baskıları ve daha birçok yeni devre etkeninden dolayı giderek pahalılaşan gündelik yaşam koşulları, yurttaşların 2. asgari ücret zammı isteklerini sesli bir biçimde dile getirmelerini sağladı. Bu noktada Adalet ve Kalkınma Partili yetkililerin yapmış oldukları zam açıklamaları, temmuz ayı içerisinde 2. bir zammın yapılacağı iddialarını güçlendirmeye başladı. Yeni asgari ücretin ne denli olacağı ne vakit yatırılacağı ve öbür detaylar merak uyandırmaya başlandı.

AKP’li İsimden Zam Açıklaması

Geride bıraktığımız günlerde açıklamalarda bulunan Adalet Kalkınma Partisi Adana Milletvekili ve TBMM Tarım Komisyonu Üyesi Abdullah Doğru, kullanmış olduğu ifadeler ile beraber yurttaşların asgari maaşa zam beklentisini kuvvetlendirdi. Doğru, açıklamalarında şu donelere yer verdi: “devlet memurumuza, işçimize, asgari ücretlimize ücret zammı yaptık ancak enflasyon karşısında bu zam eridi ve küçüldü. Bundan daha fazlasını yapacağız. Cumhurbaşkanımız yakın zamanda açıklayacak, duyacaksınız.”

Yeni Asgari Maaş Zammı Enflasyona Göre Belirlenecek

“2. bir zam daha yapılacak” iddiasının her geçen gün güçlenmeye başlamasından daha sonra zam oranının ne şekilde hesaplanacağı merak uyandırmaya başlandı. Kulislerden gelen dedikodulara göre yeni asgari ücretin temmuz ayında belirlenmesi ve ilk 6 ayın ortalama enflasyon oranına dayanarak hesaplanması hesaplanması hedefleniyor.

Yeni Asgari Ücret Ne Kadar Olacak

Kulislerden gelen enflasyon istatistikleri haberlerinden daha sonra asgari ücret hesabı yapılmaya başlandı. Bugüne denli açıklanmış olmakta olan verilere göre hemen hemen enflasyon oranının olduğu söylenebilir. Bu oran ve istatistikte 850 Türk Lirası’na denk geliyor. Bu tutar ile beraber asgari ücretin 5100 Türk Lirası’nın üzerine çıkması beklenmektedir.