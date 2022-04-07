2000 Sonrasında İşe Giren Kişilerin 3600 Gün Emekli Olması Mümkün mü? Günümüzde normal emeklilik için prim günü konusunda eksik gün sayısı yaşayan kişiler, bu durumun sonucunu merak ediyor. Bu konuda Sosyal Güvenlik Mevzuatı, daha geç yaşta kısmi emeklilik hakkı tanıyor. Kısmı emeklilikte ise bu konuda belirli şartlar söz konusu oluyor. İlk kez sigortalı çalışmaya başlama tarihi ve çalışma statüsüne bağlı olarak, kısmı emeklilik durumu değişiyor.

Çalışma durumları, tarihleri ve yatırılan prim günü sayısı gibi tüm durumlara bağlı olarak, emeklilik yaşı ve tarihî net şekilde belirlenir. Böyle durumların sonucunda emeklilik yaş ve tarihinde hesaplama yapılır.

3600 Prim Günü ile Herkesin Emekli Olması Mümkün mü?

Sigortalı çalışmaya başlama tarihinden 8 Eylül 1999 tarihinden sonrasında çalışmaya başlayan SGK li kişilerde kadın ve erkeklere göre bu durum değişkenlik gösterebilir. Bu durumda kadın için 58, erkek için de 60 yaşlarında kısmı emeklilik söz konusu olabiliyor. Aynı şekilde bu dönemde çalışmaya başlayan BAĞ-KUR lu kişiler için de 5400 prim günü ile kadınlarda 56, erkeklerde ise 58 yaşında kısmı emeklilik durumu söz konusu olabilir.

Tarih olarak 9 Eylül 1999 ve 30 Eylül 2008 tarihî arasında sigortalı çalışan kişiler için en az 25 senelik bir SGK dolum süresi olması gerekiyor. Ayrıca 4500 prim gününün dolması gerekiyor. Böyle durumlarda ise kadınlarda 58, erkeklerde ise 60 yaşında emeklilik durumu söz konusu oluyor. Ayrıca BAĞ-KUR durumunda ise 5400 prim gününün dolması gerekiyor. Bu durumda kadınlarda 60, erkeklerde ise 63 yaş durumunda emeklilik söz konusu oluyor.

2014’de İlk Defa Sigortalı Olan Kişiler Nasıl Emekli Olacak?

2014 yılında ilk kez sigortalı çalışmaya başlayan birinin, 5400 prim gününü doldurmuş olması gerekiyor. Bu durumda ise 61 yaşında emeklilik durumu söz konusu olur. Fakat bu tarihe kadar emekli priminin aralıksız şekilde yatırılması gerekir.

İşten ihraç edilme durumu olduğu zamanın sonucu ise pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Prim günü koşulu doldurulduktan sonrasında, 57 yaşından itibaren yıpranma payı belirlenir. Daha sonrasında ise 1200 gün geçilmediği sürece emekli sandığından emekli olmak mümkündür. Ayrıca 25 sene doldu ise eğer tazminat almak da mümkündür.