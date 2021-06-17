Dolmabahçe Sarayı'nın 119 Yıllık Halısı Restorasyona Alındı

Dolmabahçe’nin 119 yıllık olan ve en büyüğü olma özelliğini taşıyan halısının Milli Saraylara bağlı İstanbul Beşiktaş'taki Yıldız Şale’de restore edildiği bilgisine ulaşıldı. Yaklaşık olarak 1 ton ağırlığında olan ve 124 metrekare olan tarihi halının restorasyonunun yarısı tamamlandı.

124 metrekarelik Milli Saraylar Başkanlığının zengin koleksiyonunda yer alan halının İstanbul Beşiktaş'taki Yıldız Şale’de restorasyona alınması dikkat çekici bir gelişme olarak görüldü. Sarayda merasimlerin tertip edildiği Muayede Salonu'na ait olan halı Dolmabahçe Sarayı'nın en büyüğü olma özelliğini taşıyor. Avrupai tarzda dokunulan önemli örneklerden biri olan 119 senelik halı Hereke Dokuma Fabrikası’nın fuayede salonunda özel olarak üretildi. Pamuk çözgü tekniği ve Türk düğümü ile dokunan halının eni 8 metre olurken boyu ise 14 metre. Bunun yanı sıra 119 yıllık halının en dikkat çeken detaylardan biri de kabartma desenli olması.

Milli Saraylar Başkanlığı Halı Restorasyon Atölyesi Sorumlusu Mustafa Köksal, tarihi halının II. Abdülhamit döneminde Hereke İpek Dokuma Fabrikası’nda dokunduğunu söyledi. Bu ender parçanın Dolmabahçe Sarayı'nın muayede salonuna ait olduğu da açıklanan bilgiler arasında yer aldı. Mustafa Köksal halının 119 yıllık bir tarihe şahitlik ettiğine dikkat çekti ve Avrupai tarzında kabartma ismi verilen şekilde dokunduğunu söyledi.

Halının bazı bölgelerinde ışıktan ve güneşten dolayı aşınmaların söz konusu olduğunu ifade eden Köksal, Milli Saraylara bağlı başkanlığımızın aldığı bir karar ile bu halının onarımını gerçekleştirdiklerini ifade etti. Köksal, yaklaşık olarak 4 ay önce restorasyon çalışmalarına başladıklarını açıkladı ve 8 kişilik bir kadronun çalıştığını anlattı. Onarım çalışmaları için büyük emekler verilerek çalışmalar yapıldığı bilgisine ulaşıldı ve halının ağırlığının 1 tona yakın olduğu söylenildi. Çalışmaların tamamlaması için gereken sürenin ise 4 ay olduğunu düşündükleri açıklandı.