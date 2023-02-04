Artık isteyen alacak! Emekli diye ayrım yok! 18 yaş üzeri 100.000 TL ödeme alacak

Emekli ve çalışan vatandaşlar için başlatılan yeni kampanyada ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere uygun faiz oranları ile birlikte krediler verilecek. 18 yaş üzerinde olan tüm vatandaşlar için gerçekleştirilecek bu kampanyalarda 100.000 TL'ye kadar kredi ödemesi alabilirsiniz. 24 ay vadeli 36 ay vadeli kredi paketleriyle birlikte sizlere verilecek olan bu kredilerden yararlanacak olan vatandaşlara hem kamu bankaları, hemde devlet bankaları haricinde özel bankalar iyi destek vermektedir. Aşağıdaki İhtiyaç Kredisi başvurusu yapacağınız bankadan üzerinden, hangisini seçerseniz size uygun olan bankayı seçmenizde fayda var ve faiz oranlarına bakarak, bankalardan kredi işlemleri yapabilirsiniz.

Garanti Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu...

Garanti Bankası, son zamanlarda yaptıkları bireysel kredileriyle birlikte gündemden düşmemeye devam ediyor. Garanti Bankası, 100000 TL'ye kadar vermiş olduğu, ihtiyaç kredisinde, bireysel müşterilere ödeme verecek ve onaylanan kredileri, hesaplara yatırarak, kullanmanıza olanak sağlayacaktır. Garanti Bankası şubelerine giderek kimliğinizle birlikte başvurunuzu gerçekleştirebileceğiniz bu kredi paketlerine katılabilir ve 24 ay vadeli 100000 TL ödeme alabilirsiniz.

Kamu bankaları üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu...

Kamu bankaları üzerinden ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar da 100000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisine, hemde borç kapatma, kredisini aynı anda alabiliyor. Emekli maaşı veya sigortalı olarak çalışma maaşı Ziraat Bankası Vakıfbank veya Halkbank üzerinde olan tüm vatandaşlara 100000 TL'ye kadar nakit ödemeleri gerçekleştiriliyor. 3 ay ertelemeli ve ilk taksit ödemesine, erteleme yaptıktan sonrada toplamda 36 ay vade veya 24 ay vadeli kredi paketlerinden bir tanesini seçebilirsiniz. Bankalar üzerinden işlemleri gerçekleştirecek olan kişilere hemen aynı gün içinde kredi ödemeleri verilecek ve onaylanan krediler, hesaplara yatırılarak da kullandırılacaktır. Kamu bankaları üzerinden yapacağınız tüm işlemlerde, düşük faizli olarak kredi alırsınız.