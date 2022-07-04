Arsenal, Manchester City'den Brezilyalı Forvet Gabriel Jesus'la Anlaşma İmzaladı

25 yaşındaki teknik direktör Mikel Arteta, orta saha oyuncusu Fabio Vieira, kaleci Matt Turner ve Brezilyalı forvet Marquinhos'un ardından bu yaz dördüncü kez imza attı.

Arteta, İsa'nın gelişiyle "çok heyecanlı" olduğunu söyledi.

"Kulüp bu boyutta bir oyuncuyu işe almak için muazzam bir iş çıkardı" dedi.

City'de teknik direktör yardımcısı iken Jesus ile birlikte çalışan Arteta, Alexandre Lacazette ve Pierre-Emerick Aubameyang'ın serbest transferlerle ayrılmasının ardından Arsenal'in hücum seçeneklerini artırmaya çalışıyor.

Gunners menajeri, "Gabriel'i kişisel olarak çok iyi tanıyorum ve hepimiz onu Premier Lig'deki zamanından ve burada gerçekten başarılı olmasından iyi tanıyoruz" dedi.

"Bu, uzun zamandır radarımızda olan bir pozisyon ve hepimizin istediği bir oyuncuyu almayı başardık, bu yüzden gerçekten mutluyum."

Gunners için dokuz numaralı formayı giyecek olan Jesus, beş buçuk yıl sonra City'den ayrılıyor.

236 maçta forma giydi ve 95 gol kaydetti, dört Premier Lig şampiyonluğu, üç Lig Kupası ve FA Kupası kazandı.

Jesus, "Manchester City için oynamak bir zevkti" dedi.

"Şimdi geldiğimden daha iyi bir oyuncu olduğumu hissediyorum - ve 11 kupa kazanmak inanılmazdı. Dört Premier Lig şampiyonluğum benim için özellikle özel.

"City'deki herkese - menajere, takım arkadaşlarıma ve taraftarlara - son beş buçuk yılda bana verdikleri tüm destek için teşekkür etmek istiyorum."

Premier Lig şampiyonları , Haziran ayında Borussia Dortmund'dan Norveçli forvet Erling Haaland'ı 51,2 milyon sterline imzaladıktan sonra İsa'nın ayrılmasına izin verdi ve genç Arjantinli Julian Alvarez'in de ilk takım kadrosuna katılması bekleniyordu.

Jesus, 2021-22 sezonunda Manchester City formasıyla sekiz lig golüne asist yaptı ve Kevin de Bruyne ile birlikte kulüpteki en çok oyuncuya sahip oyuncu oldu.

Geçen sezonu Premier Lig'de beşinci bitiren ve Şampiyonlar Ligi elemelerini kaçıran Jesus, gol tehdidini artırmak isteyen bir kulübe katılır.

Taşınmadan önce Arteta ile "kulüp, oyuncular, proje ve gelecek" hakkında konuştuğunu söyledi.

Forvet, "Mikel'a 0 inanıyorum" dedi. "Daha önce onunla çok iyi vakit geçirdim, o çok iyi bir adam ve aynı zamanda çok iyi bir koç. Bana çok yardımcı oldu. Antrenmanlardan sonra hep bir arada kalırdık ve bir şeyler bitirirdik.

"O çok zeki bir adam ve harika bir oyuncuydu, bu yüzden bir şey biliyorsa bana veya genç oyunculara öğretebilir."

Arteta, geçen sezon gol atmak için genç oyuncularına güvendi, 20 yaşındaki Bukayo Saka 12 golle lider golcüleri ve 21 yaşındaki İngiliz milli takımı Emile Smith Rowe 11 gol kaydetti.