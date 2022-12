Arkadaşlık Neden Biter, Arkadaşlığı Öldüren Şeyler Nelerdir?

Hiçbir ilişkinin diğerine benzememesi sebebiyle arkadaşlıklar da çok farklı sebeplerden dolayı son bulabilir. Fakat en yakın arkadaşınız ile aranızda olan bağı kötü bir pozisyona sokacak hatta bitirecek bazı durumlar da bulunmaktadır. Örneğin yüz yüze görüşmemek ve bunun yerine sürekli sosyal medya aracılığı ile iletişim kurmak bu duruma sebep olarak gösterilebilir. Arkadaşınız ile yüz yüze yaptığınız görüşmeler gittikçe azalıyorsa ve bu durum da birbirinizden uzun süre boyunca ayrı düşmenize sebep oluyorsa arkadaşlığınızın bir süre sonra biteceğini düşünebilirsiniz. Arkadaşlarınıza gerçekten zaman ayırmak ise bu durumla başa çıkmak için yapılacak olan tek şeydir. Sosyal medyada geçirilen zamanlar kısmak ve bunun yerine önem verdiğiniz insanlarla gerçek aktiviteler yapmak doğru bir seçenek olacaktır.

Karşılıksız bırakmak ise arkadaşlık ilişkileri ile birlikte her tür ilişkide kötü sonuçlar doğurabilir. İlişkiler her ne kadar eşit oranda alıp vermeye dayanmasa da siz her zaman veriyor ve asla bunu karşılığını alamıyorsanız bu durum arkadaşlığınızı sonlandırabilir ve dengenin bozulduğunu görebilirsiniz. Taraflardan biri karşılık bulamadığını ve kendinin önemsenmediğini hissederse bir süre sonra doğal olarak kendisine ilgili davranan insanlara yönelecektir ve bu durum doğaldır.

Sürekli negatif yorumlarda bulunmak ve negatif bir ruh hali içerisinde olmak da arkadaşların bitmesine sebep olarak gösterilebilir. Taraflar bir ilişkide negatif enerjinin çok fazla olduğuna karar verebilir ve olumsuzluk farklı fonlarda kendini gösterebilir. Bu durum bazen kötü tavır, şikayet etmek ya da sözlü taciz olarak kendisine göstermektedir. Bu durumu düzeltmek için öncelikle problemin ne olduğunu bulmanız ve daha sonra düzeltmek için çaba harcamanız gerekir. Bu şekilde davranarak yeni arkadaşlar edinmeniz de kolaylaşacaktır.

Arkadaşınız ile olan ilişkinizin bir noktada değişim yaşayacağı ise kesindir ancak bu değişimin ne şekilde ve hangi derecede olduğu ilişki yaşayan insandan insana farklılık gösterebilir. Bazı insanlar şartlarının değiştiği zaman arkadaşlarından uzaklaşmayı tercih edebilir ve yeni pozisyonda daha yakın başka birilerini aramak isteyebilir. Örneğin bazı insanlar evlendikten sonra bekar arkadaşlarından uzaklaşmakta ve evli olanlarla daha sık görüşmektedir.

Anlaşmazlıklar ya da fikir çatışmaları ise arkadaşlıkları bitirmek zorunda değildir ve bu durum aslında bir şeylerin yanlış gittiğini göstermemektedir. İnsanların farklı görüşlere sahip olmaları ve farklı olmaları normal bir durumdur. Fakat bu konuları sağlıklı bir şekilde konuşmamak ise çatışmaların başlangıcına sebep olabilir. Konuşmaya çalışan insanı görmezden gelmek dinlememek hiçbir problem yokmuş gibi davranmak fakat sonrasında problemin büyümesine izin vermek olumsuz durumların yaşanmasına yol açabilir. Bu şekilde yaşanan olaylarda arkadaşlar fiziksel olarak uzaklaşmak yerine duygusal yakınlığın zaman içerisinde bittiğini görmekte ve bu yüzden ilişkilerini sonlandırmayı tercih etmektedir. Yeni ilgi alanlarının ortaya çıkması ihanet, sıkılma ya da ortak değerlerin azalması gibi durumlar duygusal yakınlığın yok olmasına neden olabilir. Bunun yanı sıra kişilerin yalnızca kendilerini düşünmesi ve bencil davranışlar sergilemesi de arkadaşlık ilişkisinin bitmesinin en önemli sebeplerinden biri olmaktadır.