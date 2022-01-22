Arka Sokaklar Rıza Baba Hamlesiyle Yine 1. Oldu!

Kısa bir süreliğine Arka Sokaklar isimli uzun soluklu televizyon dizisi projesi birinciliklerini kaybetmişti. Fakat senaristler bu duruma hızlı bir şekilde müdahalede bulundu ve sevilen yapım, birincilik koltuğunu geri kazanmayı başardı. Zafer Ergin tarafından hayat verilen Rıza Soylu karakterine bir suikast düzenlenmiş ve karakterin ölebileceğini yönelik heyecan da artış göstermişti. Seyirci kitlesi Rıza Baba karakterinin ölüp ölmeyeceğini merak ediyor ve yeni bölümü iple çekiyordu. Yaşanacak olan gelişmeleri merak eden uzun soluklu dizinin izleyici kitlesi Arka Sokaklar'ın başına geçti ve Rıza Baba isimli sevilen karakterin hayatta kalıp kalmayacağını öğrenmeye çalıştı.

Sevilen dizi Arka Sokaklar, tıpkı geçen hafta gibi bu hafta da tüm kişiler kategorisinde birinci oldu ve senaristler amaçlarına ulaşmayı başardı. Toplamda 16 sezondur ekranlarda olan ve seyirci kitlesi karşısına çıkan Arka Sokaklar, Kanal D ekranlarında yeni bölümlerini sergiliyor. Bu defa 611. yeni bölümü ile ekranlara getirilen proje, izleyici karşısına çıktı ve bu bölümü ile zirvede gösterildi.

Yapımcılığını Türker İnanoğlu'nun üstlendiği, yapımını Erler film'in yaptığı ve yönetmenliğin ise Orhan Oğuz tarafından gerçekleştirdiği dizi Arka Sokaklar'ın senaryosu Sinan Yurdakul ile Ozan Yurdakul tarafından kaleme alınarak izleyici karşısına çıkıyor. Proje oldukça yüksek izlenme oranları alarak 2022 senesinde de 1. olmayı başarmıştı.

Başrollerinde Şevket Çoruh, Zafer Ergin, Ozan Çobanoğlu, Özgür Ozan ve Oya Okar'ın bulunduğu dizi, Kanal D ekranlarında Cuma akşamlarında yeni bölümlerini izleyici karşısına çıkarıyor. 28 Ocak cuma gününde projenin 612. yeni bölümü Kanal D ekranlarında dizi hayranları karşısına çıkacak. Projenin 612. bölümünün ilk fragmanı da dizi hayranları ile buluştu ve yayınlanan sahneler sosyal medyada gündem oldu. Başrollerinde Zafer Ergin, Ozan Çobanoğlu, Özgür Ozan, Oya Okar ve Zafer Ergin'in bulunduğu dizinin yeni bölümü merak ve heyecan içerisinde bekleniyor.