Cüzdanınızda veya Cebinizde Kredi Kartı Varsa, Banka Hesabınıza 10.000 TL Daha Yükleme Yapacak. Bankalar üzerinden son dakika olarak yapılan bu kampanyada kredi kartını düzenli odeme yapan vatandaşlar, hiçbir şekilde şart aranmadan, gelir belgesiz olarak 10000 TL'ye kadar bankamatik kartlarına veya kredi kartlarına yükleme yapacak. Düşük faiz oranları ile birlikte verilecek olan bu yüklemelere başvuru yaparak hızlı bir şekilde onay alabileceksiniz.

Denizbank

Denizbank başlatmış olduğu bu kampanyada 10000 TL'ye kadar nakit onayı vereceğini açıkladı. Denizbank üzerinden ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız ve banka hesabınızın olması durumunda bankanın internet bankacılığı uygulaması olan Deniz, mobil uygulamasına giriş yaparak buradan ihtiyaç kredisi başvurusu yapabiliyorsunuz. Denizbank ayrıca SMS ile vatandaşları hızlı bir şekilde kredi imkanı sunmaktadır. Denizbank üzerinden SMS ile kredi başvurusu yapmak istiyorsanız kredim yazın boşluk bırakın ve TC kimlik numaranızı yazarak, 32 80 numarasına gönderin.

TEB Bankası

TEB Bankası üzerinden kredi başvurusu yapacak olan kişiler bu bankadan kredi kartını kullanıyorlarsa TC kimlik numarasını 44 66 numarasına mesaj atarak, başvurularını gerçekleştirebiliyor. Ayrıca banka şubelerine sadece kimliğinizle birlikte giderek de gelir belgesiz ve masrafsız ihtiyaç kredisi olan 10000 TL nakit krediyi kullanabiliyorsunuz. TEB, 10.000 TL ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar için 36 ay vadeyle işlem yaparken, ilk taksit ödemelerinde 90 gün erteleme yapma imkanı sunmaktadır. ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişiler kendi kredi notuna göre bankalar faiz oranlarından yararlandırılmaktadır.

Vakıfbank

Ülkemizin kamu bankası olan Vakıfbank üzerinden başvuru yapacak olan kişilerin banka hesabı olması durumunda, şubelere gitmeden işlem yapacağını söylemek istiyoruz. Vakıfbank kredi kartı kullanan vatandaşlar hemen internet bankacılığı şifresi alarak mobil uygulama üzerinden Vakıfbank'ın yapmış olduğu onbin tele destek kredi kampanyasına katılabilir, bankamatik hesabına veya kredi kartı hesabına bu parayı şubelere gitmeden yatırabilir. Onay olmanız durumunda hızlı birşekilde sizlere sonuç verilecek ve kredi hemen kullandırılacaktır. On bin TL kredi kullanmış olmanız durumunda banka 36 ay vadeli olarak işlem yapacak ve sizlere ilk taksit ödemesinde 3 ay erteleme imkanı sunacak. Emekli olan sigortalı olarak çalışan ve devlet memuru olan vatandaşların katılabileceği bu kampanya ayrıca, bakım, şubelerine giderek kimlik ve gelir belgenizle başvuru yaparak katılabiliyorsunuz.