Hindistan Başbakanı Modi'nin Twitter Hesabı 'Tehlikeye Girdi'

Başbakanlık ofisi, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin kişisel Twitter hesabının "çok kısa bir süre için tehlikeye atıldığını" söyledi.

Ana @narendramodi kolundan hızla silinen bir tweet, Hindistan'ın Bitcoin'i yasal ihale olarak kabul ettiğini ve kripto para birimini vatandaşlara dağıttığını ilan etti.

Hindistan hükümetinin resmi olarak 500 Bitcoin satın aldığını ve bir dolandırıcılık bağlantısıyla birlikte “ülkenin tüm sakinlerine dağıttığını” söyledi.

Modi'nin ofisi Cumartesi günü geç saatlerde yaptığı bir tweet'te, mesele Twitter'a taşındı ve başbakanın kişisel Twitter hesabı derhal güvence altına alındı.

Hesabın ele geçirildiği kısa süre içinde paylaşılan herhangi bir tweet'in göz ardı edilmesi gerektiği belirtildi.

73 milyondan fazla takipçisi olan Modi'nin kişisel Twitter hesabının ne kadar süredir ele geçirildiği hemen bilinmiyor.

Twitter kullanıcıları, silinen tweetin ekran görüntülerini aldı.

Bir Twitter sözcüsü, Reuters haber ajansına e-postayla gönderilen bir açıklamada, şirketin, faaliyetten haberdar olur olmaz güvenliği ihlal edilen hesabı güvence altına almak için gerekli tüm adımları attığını söyledi. Sözcü, bir soruşturmanın etkilenen başka herhangi bir hesap belirtisi göstermediğini de sözlerine ekledi.

Modi'nin hesabı daha önce, bilgisayar korsanlarının bir dizi tweet'te takipçilerinden kripto para birimi aracılığıyla Hindistan Ulusal Yardım Fonu'na bağış yapmalarını istediği Eylül 2020'de kısaca ele geçirilmişti.

ABD başkan adayı Joe Biden, eski ABD Başkanı Barack Obama ve Tesla CEO'su Elon Musk dahil olmak üzere Temmuz 2020'de önde gelen şahsiyetlerin birkaç Twitter hesabı hacklendi ve dijital para istemek için kullanıldı.

ABD Adalet Bakanlığı'na göre, iki genç ve 22 yaşındaki bir kişi bilgisayar korsanlığı yapmakla suçlandı.

Şirket, çalışanların kimlik bilgilerini çaldıktan ve Twitter sistemlerine girdikten sonra, bilgisayar korsanlarının hesap destek araçlarına erişimi olan diğer çalışanları hedefleyebildiğini söyledi.

Saldırılar, 15 Temmuz'da Obama, Biden, Musk ve Amazon CEO'su Jeff Bezos ve Microsoft kurucu ortağı Bill Gates de dahil olmak üzere bir dizi teknoloji milyarderinin hesaplarından sahte tweet'lerin gönderilmesine yol açtı. Ünlüler Kanye West ve eşi Kim Kardashian West de hacklendi.

Tweetler, anonim bir Bitcoin adresine gönderilen her 1.000 ABD Doları için 2.000 ABD Doları göndermeyi teklif etti.