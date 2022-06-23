AB Kiev Adaylığı Lehinde Oy kullandı

Avrupa Parlamentosu, Brüksel'de düzenlenen iki günlük zirvede Ukrayna'ya adaylık statüsü verilmesi lehinde oy kullandı.

Rusya, güneydeki Mykolaiv kenti yakınlarında Ukrayna ordusunun yakıt tanklarını ve askeri teçhizatı vurduğunu söyledi.

Luhansk Valisi Serhiy Haidai, Rus güçlerinin Severodonetsk çevresinde iki köyü daha ele geçirdiğini söyledi.

Rusya, güçlerinin Ukrayna birliklerini Lysychansk'ın güneyinde kuşattığını iddia ediyor.

Ukrayna birliklerinin Lysychansk'ta geri çekilmesi gerekebilir: Vali

Vali Haidai, Rus kuvvetlerinin güneyindeki iki yerleşimi ele geçirmesinin ardından kuşatmayı önlemek için Ukrayna birliklerinin ön cephedeki Lysychansk kentinden geri çekilmesi gerekebileceğini söyledi.

Ulusal televizyonda yaptığı açıklamada, "Kuşatmadan kaçınmak için komutanlığımız birliklerin yeni pozisyonlara çekilmesini emredebilir" dedi. "Lysychansk'ın tamamı ateşlerinin yakınında. Şehirde çok tehlikeli.”

Lysychansk'a karayoluyla hala ulaşılabileceğini ve sivil tahliyelerin devam etmesine izin verdiğini söyledi. Rusya'nın TASS haber ajansı daha önce Rus destekli ayrılıkçıların şehrin kuşatıldığını ve erzakların kesildiğini söylediğini aktarmıştı.

Ukrayna savunma bakanı ABD roket sistemlerinin gelişini memnuniyetle karşıladı

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov, ABD'den Yüksek Hareketli Topçu Roket Sistemlerinin (HIMARS) Ukrayna'ya ulaştığını söyledi.

"Bu güçlü araçlar için ABD'li meslektaşım ve arkadaşım Savunma Bakanı Lloyd Austin'e teşekkür ederim! Rus işgalciler için yaz sıcak olacak. Ve bazıları için sonuncusu ”dedi Twitter'da.

Nike Rusya'dan tamamen çıkıyor

Şirket, Reuters haber ajansına e-postayla gönderilen bir açıklamada, ABD'li spor giyim üreticisi Nike'ın Rusya'daki faaliyetlerini askıya almasının ardından üç ay sonra Rusya'dan tamamen çıktığını söyledi.

“NIKE, Rusya pazarından ayrılma kararı aldı. Firma, e-postayla gönderilen bir açıklamada, "Önümüzdeki aylarda operasyonlarımızı sorumlu bir şekilde küçültürken, önceliğimiz çalışanlarımızı tam olarak desteklediğimizden emin olmak" dedi.

Nike, 3 Mart'ta Moskova'nın Ukrayna'daki eylemlerine yanıt olarak Rusya'daki Nike'ın sahibi olduğu ve işlettiği tüm mağazalarındaki operasyonları geçici olarak askıya alacağını ve halen açık olanların bağımsız ortaklar tarafından işletildiğini de sözlerine ekledi.

Ülkeyi tamamen terk edeceğini teyit etmek için McDonald's ve Google gibi diğer önde gelen Batılı markalara katıldı.

Zelenskyy, İsrail'i Rusya'ya yaptırım uygulamayı reddettiği için eleştirdi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskyy, Kudüs İbrani Üniversitesi'nde yaptığı konuşmada İsrail'in Rusya'ya yaptırım uygulamayı reddetmesine yönelik eleştirilerini yoğunlaştırdı.

Ailesi İsrail'de olan Yahudi Zelenskyy, "Böyle bir saldırganlığın kurbanlarına nasıl yardım edemezsiniz" dedi.

“İsrail'in nasıl yardım ettiği ve İsrail'in başka neler yapabileceği hakkında her zaman aldığım soruları nasıl cevaplayacağımı bilmiyorum” diye ekledi.

Tel Aviv, Ukrayna'ya insani ve tıbbi yardım gönderdi, ancak silah tedariki ve yaptırımlar masanın dışında kaldı.