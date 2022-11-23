Arjantin fena patladı! İngiltere ve Fransa tam gaz başladı!

Katar’da şu ana kadar 8 maç oynandı ve 16 takım sahne aldı. Açılış gününde Katar, Ekvador’a 2-0 mağlup oldu. Enner Valencia’lı Ekvador, bu maçta 4 gol pozisyonuna girerken yüzde 50 isabet oranı tutturdu.

ABD ile Gareth Bale’in penaltıdan attığı golle 1-1 berabere kalan Galler de Ekvador gibi 4 pozisyona girdi. Akan oyunda gol bulamayan Galli isimler duran toptan 1 puanı kurtardı.

İngiltere’ye 6-2 mağlup olan ve şu ana kadar turnuvada en ağır yenilgiyi yaşayan ekip olan İran ise 5 gol pozisyonu üretti.

Senegal’i son dakikalarda mağlup eden Hollanda, ürettiği 6 gol pozisyonundan 2’sini değerlendirebildi ve maçı 2-0 kazandı.

Polonya ile 0-0 berabere kalan Meksika, tam 7 gol pozisyonuna girmesine rağmen topu çizgiden geçiremeyince 1 puan alabildi.

Son Avrupa Şampiyonası’na damga vuran ekiplerden olan Danimarka, Tunus maçında rakibine büyük üstünlük kursa da son vuruşlarda etkisiz kaldı. Kuramızı-beyazlılar 8 gol pozisyonundan sonuç alamayınca 0-0’la 1 puana razı oldu.

Son dünya şampiyonu Fransa, bu yıl da dev turnuvaya sağlam başladı. Avustralya’ya karşı rahat bir futbol sergileyen Horozlar, 11 kez gol pozisyonuna girerken maçı 4-1 kazandı.

İran’ı gole boğan İngilizler, maçı 6-2 kazanırken, Fransa gibi 11 gol pozisyonuna girdi.

Messi’li Arjantin, kupanın belki de en şok edici yenilgisini yaşayan ekip oldu. 36 maç sonra kaybeden Tangocular, 12 net gol fırsatını harcadı ve sadece penaltıdan 1 gol bularak Suudi Arabistan’a 2-1 kaybetti.