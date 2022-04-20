Arizona Yangını Binlerce Kişiyi Kaçmaya Zorluyor

ABD'nin Arizona eyaletindeki bir orman yangını, şiddetli rüzgarların, iki düzine yapıyı parçalayan ve binlerce insanı evlerinden süren bir turist ve üniversite kasabasının dışındaki yükselen bir alev duvarını tekmeledikten sonra neredeyse üç katına çıktı.

30 metreye (100 fit) kadar yüksek alevler, Flagstaff'ın eteklerinde dağınık evler, kuru otlar ve Ponderosa çam ağaçlarından oluşan bir alanda, 80kph'ye (50mph) kadar olan rüzgar rüzgarları yangını büyük bir otoyolun üzerine itti.

İtfaiyeciler, yetkililerin Salı günü geç saatlerde Sunset Krateri Yanardağı Ulusal Anıtı'na doğru kuzeydoğuya doğru ilerlerken yüzlerce evi yok etmekle tehdit ettiğini söyledikleri yangınla mücadele ederken güçlü rüzgarlar ve kemik-kuru koşullarla karşı karşıya kaldılar.

"Bu yangının ne kadar hızlı hareket ettiğini yeterince vurgulayamıyorum," dedi Coconino Ulusal Ormanı'nda bir yangın yönetim görevlisi olan True Brown, bir basın toplantısı sırasında. "Yangın bölgesinden ayrılmanın ne kadar önemli olduğunu vurgulayamam."

Yangın, 2.000'den fazla sakini, Coconino County'deki 760 evden kaçmaya zorladı, ilçenin Denetim Kurulu Başkanı Patrice Horstman.

İtfaiye yetkilileri, "Tünel Yangını" olarak adlandırılan yangının, Arizona şehri Flagstaff'ın yaklaşık 23 km (14 mil) kuzeyinde yaklaşık 6.474 hektarlık (16.000 dönüm) bir alanı kapladığını söyledi.

Coconino Ulusal Orman sözcüsü Brady Smith, "Çok kalabalık bir bölgeye doğru gitmemesi ve daha az yakıta yönelmesi iyi" dedi. "Ancak yangının yoğunluğuna bağlı olarak, ateş hala küller arasında hareket edebilir."

Ulusal Hava Servisi, yangınla mücadele eden yaklaşık 200 itfaiyecinin, Çarşamba ve Perşembe günleri 48kph (30mph) rüzgar rüzgarları ve çok kuru hava koşullarıyla karşı karşıya kalacağını söyledi.

Servis, Perşembe günü yayınlanan bir yangın saati tavsiyesinde, "Şiddetli rüzgarların ve düşük nemin kombinasyonu, ilk müdahale ekipleri onları içermeden önce yangının hızla boyut ve yoğunlukta büyümesine neden olabilir" dedi.

Orman yangını 17 Şubat öğleden sonra başladı. Araştırmacılar henüz buna neyin neden olduğunu bilmiyorlar ve yangının herhangi bir bölümünü henüz toplamadılar.

Coconino County Şerifi Jim Driscoll, itfaiyeciler ve kolluk kuvvetleri insanlara tahliye etmelerini söyleyerek kapı kapı dolaştılar, ancak kutuya girmekten kaçınmak için dışarı çekilmek zorunda kaldılar. Ofisinin, evinin içinde mahsur kalan bir adam hakkında bir telefon aldığını, ancak itfaiyecilerin ona ulaşamadığını söyledi.

Driscoll, "Bunu yapıp yapmadığını bilmiyoruz" dedi.

Çeşitli örgütler, keçiler ve atlar da dahil olmak üzere tahliye edilenler ve hayvanlar için barınaklar kurmak için çalıştı.

Sahne, çantalarını toplamak ve bir düzine yıl önce aynı bölgede çok daha büyük bir orman yangını yandığında kaçmak için acele ettiklerini hatırlayan sakinler için çok tanıdıktı. "Bu sefer farklıydı, tam da arka bahçenizde," dedi Kathy Vollmer, bir sakin.