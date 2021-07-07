Araba Alacaklara Müjde! Araba Kredisi 100.000 TL’ye Kadar Şartsız Verilecek! Başvurular Başladı. Hemen Onay Alınıyor

Son Dakika, 100.000 TL'ye Kadar Kredi Kampanyası Başladı. Araba Kredisi alacaklara iyi haber geldi. 60 Ay, 48 ay, 36 ay vadeli krediler verilecek. Bankalar resmi internet sitesi üzerinden duyurdu. Bankalar müşterilerin her ihtiyacına göre kredi imkanları vermektedirler. Bu kredilerden birisi de sıfır km veya ikinci el araç alımları için kredilerdir. Sizlerde eğer bir araç sahibi olmak istiyorsanız bankalardan taşıt kredisi adı altında başvuru yaparak hayalinizdeki araç için nakit desteği alabilirsiniz. Banka şartlarına uygun olan müşteriler vereceğimiz bankalardan kredi başvurusu yaptıklarında aracın belirli bir değerinin yüzdesine göre kredi kullanacaklardır. Araç kredilerinde yüzde 100’üne kadar kredi verilmemektedir. Bu sebeple bir peşinatınızın olması gerekiyor.

Araba kredisi bankaların hepsinde de 48 ay vadeye kadar veriliyor. Daha önceleri 60 ay olan bu kredi vadeleri 48 ay olarak tekrardan güncellenmiştir. Kredi onayı alabilmeniz için gelir belgenizin olması ve kredi notunuzun en az 1100 ve üzerinde olması gerekmektedir. Kredi başvurusu yaptığınızda değerlendirme hızlı bir şekilde yapılır ve alacağınız arabanın değerine göre anında kredi onayı verilir. Şimdi sizlere hangi bankalardan kredi başvurusu yapabilirsiniz bunun bilgilerini verelim.

Ziraat Bankası 100.000 TL Araba Kredisi Başvurusu

Kredi başvurusu yapacağınız zaman bankalardan 100.000 TL kredi almak istiyorsanız, ilk başvuru yapılan banka Ziraat Bankası olmaktadır. Çünkü bu banka kamu bankası olmasından dolayı uygun faizlerle kredi desteği vermektedir. Özel bankalara nazaran daha uygun faizlerle kredi veren bu bankadan onay almak diğer bankalar kadar kolay değildir. Banka en az 6 aylık sigortası olan veya emekli olan müşterilere kredi imkanı verecektir. Eğer yeni işe başladıysanız bu bankadan sigortanızın yeni olması yüzünden kredi kullanamazsınız. Sıfır km ve 10 yaşına kadar olan ikinci el araç kredilerinde 100.000 TL’ye kadar kredi alabilirsiniz. Aracın değerinin yüzde 70’ine kadar kredi kullanacaksınız.

Vakıfbank 100.000 TL Araba Kredisi Başvurusu

Bir diğer kamu bankası olan Vakıfbank’ta aynı Ziraat Bankası şartlarına göre 48 ay vadeye kadar kredi kullandırmaktadır. Sizlerde en yakın Vakıfbank şubesine giderek 100.000 TL araba kredisi kullanabilirsiniz. Banka emekli olan müşterilere ve kendi bankasından maaş alan müşterilere daha uygun faizlerle kredi imkanı sunmaktadır.

Şekerbank 100.000 TL Araç Kredisi

Şekerbank özellikle ikinci el araç alımlarınızda 15 yaşına kadar olan araçlara kredi veren tek bankadır. Bu sebeple de sürekli olarak güncel araç kredisi kampanyalarını güncellemektedirler. Sıfır araçlarda fatura değeri, ikinci el araçlarda kasko değerinin yüzde 70’ine kadar 100.000 TL’ye kadar kredi kullanabilirsiniz. Bu limit üzerinde kredi alacaksanız araç değerinin 100 bin TL üzerinde olanlar kadarı için yüzde 50’sine kredi kullanacaksınız. Kredi başvurusu yaptığınızda banka şartlarına uygun olan müşterilerin kredi başvurusu hemen onaylanır ve 48 ay vade ile kredilerini kullanabilirler. Kredi başvurusu evraklarınız ile birlikte en yakın Şekerbank şubesinden yapılmaktadır.