Arap Birliği, İsrail'i Mescid-i Aksa'daki Yahudi Dualarını Durdurmaya Çağırdı

Arap Birliği, İsrail'i işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa yerleşkesinde Yahudi dualarını sona erdirmeye çağırdı ve bu tür eylemlerin Müslümanların duygularına açık bir hakaret olduğu ve daha geniş bir çatışmayı tetikleyebileceği konusunda uyardı.

Birlik, Perşembe günü Mescid-i Aksa'daki son şiddet olaylarına ilişkin sessizliğini bozdu ve İsrail'in Müslümanların Kudüs'ün Eski Şehri'ndeki ibadet haklarını kısıtladığını ve aynı zamanda aşırı milliyetçi Yahudilerin polis koruması altında kutsal alana girmelerine izin verdiğini söyledi.

Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi, Amman'daki birliğin acil toplantısından sonra gazetecilere verdiği demeçte, "Taleplerimiz, El Aksa ve Harem-i Şerif'in tüm bölgelerinde Müslümanlar için tek ibadet yeri olduğu konusunda açık" dedi.

Toplantı, birliğin Kudüs'teki "yasadışı İsrail politikaları ve önlemleri" olarak adlandırdığı şeyi tartışmak üzere çağrıldı.

Arap Birliği başkanı Ahmed Aboul Gheit, İsrail'in gayrimüslimlerin El Aksa yerleşkesini ziyaret edebileceği, ancak orada dua etmemeleri gerektiği yönündeki yüzlerce yıllık bir politikayı ihlal ettiğini söyledi.

İsrail çevik kuvvet polisi geçen hafta Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek ibadet eden en az 158 Filistinli Müslümanı yaraladı. Mart ayında İsrail güçleri Batı Şeria'ya yapılan baskınlarda en az 29 Filistinliyi, sokak saldırılarında ise İsrail'de 14 kişiyi öldürdü.

Bu hafta ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüşen Safadi, kutsal alandaki gerginliğin azaltılmasını görüşmek üzere Çarşamba günü bölgeyi gezen üst düzey ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı, İsrail'in ibadet eden Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya girmesini durduracağına dair güvence aldığını söyledi.

Duvarlarla çevrili Eski Şehir platosunun tepesinde yer alan El Aksa bileşiği, İslam'ın üçüncü en kutsal bölgesidir ve Müslümanlar tarafından el-Haram el-Şerif (Asil Kutsal Alan) olarak bilinir. Yahudiler için, iki antik tapınağın bulunduğuna inandıkları Yahudilikteki en kutsal yer olan Tapınak Dağı olarak bilinir.

Ürdün'ün Petra haber ajansı, Arap Birliği'nin İsrail'in El Aksa'daki eylemlerinin "bir şiddet döngüsünü ateşleme tehdidi" oluşturduğu ve "saldırıların ve ihlallerin Müslümanların duygularına açık bir provokasyonu temsil ettiği" konusunda uyardığını söyledi.

Toplantıda, yakın zamanda Birleşik Arap Emirlikleri ve Fas da dahil olmak üzere İsrail ile ilişkileri normalleştiren üye ülkelerin yanı sıra Tunus, Cezayir, Suudi Arabistan, Katar, Mısır ve Filistin Yönetimi temsilcileri de yer aldı.

Geçtiğimiz ay boyunca İsrail'de ve işgal altındaki Filistin topraklarında şiddetin artması - ve Müslümanların oruç tuttuğu Ramazan ayının zirvesinde - geçen Mayıs ayında Gazze'ye yönelik 11 günlük İsrail saldırısına benzer şekilde daha geniş bir çatışmaya geri dönme korkusunu artırdı ve Gazze'de 250'den fazla Filistinli ve İsrail'de 13 kişi öldürüldü.

Çarşamba akşamı, İsrail polisi, İsrail bayrakları sallayan, bazıları "Araplara ölüm" diye bağıran 1.000'den fazla aşırı milliyetçi göstericinin Şam Kapısı'na ve Eski Şehir'in Müslüman mahallesine ulaşmasını engelledi.

Tartışmalı bir muhalefet politikacısı olan aşırı sağcı milletvekili Itamar Ben Gvir, İsrail Başbakanı Naftali Bennett tarafından günün erken saatlerinde Şam Kapısı bölgesinden yasaklandıktan sonra protestoya öncülük etti.