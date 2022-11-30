Aralık Başlıyor! Emekliye 9840 TL Ödeme Verileceği Açıklandı! Emekliler Kimlik Kartı İle Alabilir

Emekli maaş alan vatandaşlar, 9840 TL ödeme almak istiyorlarsa, daha önce bankalar üzerinden kredi başvurusu yaparak onay almış ve bu kredileri düzenli ödemiş olması isteniyor. Emekli maaş hesapları üzerinden başvurularını gerçekleştirerek nakit kullanacak olan kişilere uygun faiz oranları ile birlikte kredi ödemeleri hemen hızlı bir şekilde vermemektedir. Sadece kamu bankaları üzerinden değil, özellikle emekli maaşınız eğer özel bankalar üzerinden alıyorsanız başvurunuzu gerçekleştirerek, 9840 TL ödeme alabilirsiniz.

Emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte başvurunuzu gerçekleştirmeniz halinde kredi işlemlerinize hemen 5 dakika içerisinde yapabileceksiniz. Kredi ihtiyacı olan tüm vatandaşlar, ihtiyaç kredisi kullanmak için aşağıdaki bankalar üzerinden kredi başvurusu yapabilir.

ZİRAAT BANKASI

Kamu bankası Ziraat Bankası, emekli olan vatandaşların tercih etmiş olduğu, bankaların başında geliyor. Emekli maaşınızı bu banka üzerinden alıyorsanız başvurunuzu gerçekleştirerek, hesabınıza hemen ödeme alabilirsiniz. Emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte başvurularını gerçekleştirecek olan vatandaşlar hemen aynı gün içinde kredi işlemleri gerçekleştirecek onaylanan krediler, hesaplara yatırılarak kullandırılacaktır. Emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte Ziraat Bankası üzerinden hocam tüm kredilerde 3 ay ertelemeli krediler, hesaplara yatırılmaktadır.

VAKIFBANK

Kamu bankası olan Vakıfbank üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar da 9840 TL ödeme almak için banka şubesine gitmeden internet bankacılığını kullanabilir ve bu şekilde başvuru yapabilir. Acil ihtiyacınızın olması durumunda, Sizler 7 24, Vakıfbank üzerinden kredi alabilirsiniz.

QNB FİNANSBANK

Emekli maaşını Finansbank, üzerinden alan vatandaşlar, ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak için banka kredi puanı yüksek olması durumunda, TC kimlik numarasını 50 30 numarasına mesaj olarak göndermesi halinde kredi başvurusunda bulunmuş olacaktır.

AKBANK

Akbank, hesabınız aracılığı ile birlikte kredi kullanmak istiyorsanız, Akbank Direkt uygulamasına giriş yaparak, kredi başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Akbank Direkt uygulamasına giriş yaptıktan sonra ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlara 3 ay ertelemeli kredi ödemesi alabilmektedir. Akbank Direkt uygulaması haricinde cep telefonunuz üzerinden SMS atarak ta, Akbank'ın, emekliler için vermiş olduğu bu kredi kampanyasına katılabilirsiniz.