Emekliye müjde: 21-30 Mart arasında ek ödeme ve özel ödeme alın! 

Emekli maaşı hesapları üzerinden nakit ihtiyacı olup Kredi başvurularını gerçekleştirecek olan tüm vatandaşlar için 21 Mart ve 30 Mart tarihleri arasında ihtiyaç kredisi ödemeleri verileceği açıklandı. emekli maaş hesabınız üzerinden sizler de başvurularınızı gerçekleştirmeniz halinde kullanabileceğiniz bu nakit kampanyasından faydalanmak istiyorsanız işlemlerinizi gerçekleştirmek için Ziraat Bankası ve diğer kamu bankaları üzerinden emekli maaşı almanız banka tarafından istenmektedir. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden almış olduğunuz emekli maaşı hesapları ile birlikte nakit kredi işlemlerinizi hızlı bir şekilde gerçekleştirirken 5 dakika için de sonuç alabileceksiniz.

Ziraat Bankası ve diğer kamu bankaları üzerinden emeklilere özel ödeme başvurusunuz yapılır?

Ziraat Bankası VakıfBank Halkbank üzerinden ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız ve banka şartlarına uygun olduğunuzu düşünüyorsanız işlemlerinizi gerçekleştirmek için şubelere gitmeden hızlı bir şekilde Kredi alabilirsiniz. 3 kamu Bankası üzerinden de emeklilere verilecek olan ek ödeme ve özel ödemelerde özellikle de ihtiyaç kredisini daha önce kullanıp düzenli ödemeler yapan tüm vatandaşlara bankalar uygun faiz oranları ile birlikte Kredi ödemeleri gerçekleştirmektedir. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden nakit ihtiyacınızın olması durumunda emekli maaşı hesabınız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek dilediğiniz zaman ihtiyaç kredisi alabilecek ve bu kredileri de banka hesaplarına yatırarak hemen kullanabileceksiniz.