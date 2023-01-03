2023 Alkollü Ürün ile Sigaraya Rekor Teklif! En Ucuz Sigara 33 TL Olabilir!

Enflasyon gittikçe düşüyor. Vergi gelirlerinin azaltılması yönünde ÜFE artışı destekleyici oluyor. Ancak ÜFE'nin artışı alkollü ürünler ve sigara gibi tütün ürünleri için yeni yılda rekor bir zamma imza atıyor. Uygulanan ÖTV şu an için düşüş eğilimi göstersede en yüksek seviyede varlığını koruyan enflasyonla beraber içki ve tütün ürünlerini doğrudan etkiliyor. 6 ayda bir artırılan Yİ-ÜFE oranları üzerinden sigara ve alkol ürünlerini yönelik artış gerçekleşiyor.

Önümüzdeki dönemde açıklanacak rakam son yapılacak artış ile beraber en ucuz sigaranın 33 TL olması beklenti yönünde. Bu durum elbette ki kaçak alkol ve sigara alımına gittikçe arttıracak. Cumhurbaşkanı tarafından kısa süre önce enflasyonun etkisini kırabilmek için yılın ilk yarısında uygulanacak %62'lik Yİ-ÜFE için her ne olursa olsun alkollü ürünlerde yüzde 25, sigara ürünlerinde ise 'luk sınırlama getirilmişti. Enflasyondaki artış eş oranlamalar ile vergileri de yansıtılırsa peki bu durum nasıl olur? araştırılmaya başlandı.

Sigara Fiyatları Nasıl Belirleniyor?

Tüm bu süreçte yapılan hesaplamalar üretimde oluşan maliyetler de katıldığında şu anda en ucuz sigaranın 33 TL olmasını öngörüyor. ÜFE oranında arttırılacak sigara ürün satışının asgari maktu vergisi 15.83 TL iken 19.79 TL'ye ulaşacak. Sigaranın satışında etkileyen fiyatlar arasında nispi ÖTV, KDV, paket başına asgari maktu ÖTV'si, paket başına Makro ÖTV, toplam vergi rakamı ve vergi yükü hesaplanarak net bir rakam oluşuyor. Sigara satışında KDV oranı 3,81 olursa 25 TL'den 4,57 olursa 30 TL'den satışa sunulacak.