Araç sahiplerini mest edecek haber tez geldi! Benzin ve motorinde dev indirimler

Benzin ve motorinde dev indirimler... Araç sahiplerini mest edecek haber tez geldi! Araç sahipleri tarafından benzin ve motorine indirim beklentileri sürmeye devam ediyor. Petrol fiyatları ve döviz kurundaki dalgalanmalara bağlı yaşanan zamların ardından benzin ve motorin fiyatlarında yapılacak olan düşüşler araç sahiplerini heyecanlandırmaya başladı.

Akaryakıtta peş peşe yaşanan zamlar araç sahiplerini tedirgin ediyordu. 29 TL’ye kadar çıkan akaryakıt fiyatlarının ardından araç sahiplerinin yüzünü güldürecek olan indirimin yakın zamanda geleceği bekleniyor. İşte motorin ve benzin indirim beklentileri ile ilgili detaylar…

Akaryakıtta çifte indirim vakti

Brent petrolde yaşanan fiyat dalgalanmalarına bağlı olarak akaryakıtta indirim beklentisi sürüyor. Peki benzin ve motorin indirim gelecek mi? 2023’te akaryakıtta fiyat düşüşleri yaşanacağı söyleniyor.

Benzin ve motorinde dev indirim bekleniyor

Brent petrol fiyatlarında yaşanan düşüş, benzin ve motorindeki indirimlerin süreceği konusunda araç sahiplerini sevindirmeye devam ediyor. Ocak ayından itibaren motorin ve benzindeki fiyat düşüşlerine bağlı olarak birçok akaryakıt ofisi araç sahiplerini memnun edecek indirim kampanyaları hazırlamaya başladı.

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