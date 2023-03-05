Yeni Kimlik Kartı Olan Emeklilere Müjdeli Haber Geldi, Emekli Maaş Hesaplarınız Üzerinden 100 Bin TL Ödeme Alacaksınız!

100.000 TL'ye kadar emekli kredisi kullanacak olan vatandaşlar için kampanya başlatan Ziraat Bankası ile birlikte PTT yapmış olduğu bu nakit kampanyasında özellikle başvuru şartlarına uygun olan tüm emeklilere yeni kimlik kartı olması durumunda banka şubeleri üzerinden işlem yaparak kredi ödemesi verecek. 100.000 TL emekli kredisi kullanmak isteyen vatandaşların emekli maaş müşterileri olmaları durumunda Ziraat Bankası ile birlikte PTT üzerinden ihtiyaç kredisi başvuruları gerçekleştiriliyor banka kredi notuna bakmadan maaş müşterisi olan tüm emekliler bu kredilerden faydalanabiliyor.

Emekli maaş hesabınız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirmeniz halinde kullanabileceğiniz nakit kredi kampanyasından faydalanmak isteyen tüm vatandaşların maaş müşterileri olmaları durumunda kullanabilecekleri bu krediler sadece yeni kimlik kartı olan kişiler için verilecek ve ödemeler hesaplara yatırılarak hemen aynı gün içinde kullandırılacaktır.

Ziraat Bankası üzerinden başvurularını gerçekleştirmek isteyen kişilerin maaş müşterileri olmaları durumunda işlemleri 5 dakika içerisinde yapılır ve onaylanan kredi tutarı hesaplarına yatırılarak hemen aynı gün içinde kullandırılmaktadır. Ziraat Bankası şubelerine giderek bireysel müşteri temsilcisi üzerinden alacağınız bu kredilerde sizlere nakit kredi ödemeleri hızlı bir şekilde verilir ve onaylanan krediler uygun faizlerle hesaplarınıza yatırılarak kullandırılmaktadır.

Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsunuz 5 dakika içerisinde işlemlerinizi hızlı bir şekilde yapabilecek ve onaylanan bu kredileri de aynı gün içinde kullanarak hesaplarınızı ödeme olarak alabileceksiniz.

PTT üzerinden emekli maaşı almanız durumunda ise başvurularınızı PTT şubelerine gitmeden Cep telefonunuz üzerinden SMS atarak yapabilirsiniz. PTT sms ile ihtiyaç kredisi başvurusu için PTT yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı PTT şubelerine kayıtlı olan cep telefonu numaranız üzerinden 30 50 numarasına göndererek Aktif Bank kredi başvurusunda bulunabilirsiniz.