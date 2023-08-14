ING Bank farklı günlerde ve tek seferde yapılacak 100 TL akaryakıt indirimi sunan kampanyasını duyurdu. 4 kez 400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz harcaması yapan her ING Bank müşterisi kampanyalı tekliften faydalanabilecek. Akaryakıt fiyatlarının günden güne artış yaşadığı vatandaşın mali olarak zorluk çektiği bu dönemde bankaların sunduğu kampanyaları bir yenisi daha eklendi.

ING Bank'ın sunduğu bu teklif yalnızca ING Bank müşteri hesabı bulunan kullanıcılar için geçerliliğini koruyor. Kampanyadan yararlanmak isteyenler mobil uygulama üzerinden ING Bank müşteri hesabı oluşturarak kampanya şartlarını karşılaması yeterli oluyor.

ING BANK İLE 100 TL AKARYAKIT İNDİRİMİ NASIL KAZANILIR?

Temmuz ayında başlatılan akaryakıt kampanyası için son gün geldi. 15 Ağustos tarihinde sona erecek akaryakıt kampanyası Opet istasyonlarında farklı günlerde ve tek seferde yapılacak 400 TL ve üzeri oto akaryakıt ve otogaz harcamalarında geçerliliğini koruyor. 100 TL akaryakıt indiriminden faydalanmak isteyenlerin ING Pegasus Bol Bol Kart, ING Bonus Kart kullanıcısı olması gerekiyor. Kampanya dahilinde katılım şartlarına karşılayan her kullanıcı 100 TL akaryakıt indirimini bağlı bulunan ING Bank hesabında bulabilecek.

ING BANK İLE 100 TL AKARYAKIT İNDİRİMİ KAZANMAK İÇİN BAŞVURU NASIL YAPILIR?

ING Bank'ın araç sahiplerine özel sunduğu akaryakıt indiriminden faydalanmak isteyenlerin Garanti BBVA POS cihazı üzerinden işlem yapması gerekiyor. Kampanya dönemi devam ederken katılım sağlamak isteyenler sms ile başvurusunu ileterek 100 TL indirim fırsatını değerlendirebiliyor. Kampanya katılım yaptıktan sonra harcama yapılması gerekiyor. Sms ile başvuruda bulunarak akaryakıt indiriminden faydalanmak isteyenlerin cep telefonu mesaj kısmını OPET yazarak 2205'e sms olarak göndermesi gerekiyor. Bankada kayıtlı bulunan cep telefonu numarası üzerinden mesaj gönderenler dikkate alınacaktır.