Brent petrol ve dolar kurundaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Peş peşe uygulanan LPG zammı sonrası piyasalar durgun bir seyre büründü. Temmuz ve Ağustos aylarında uygulanan zamlarla 35 TL’yi aşan benzin ve motorin cephesinde sakinlik sürüyor. Bu sakinlik ne kadar sürecek? Yeni dönemde indirim ya da zam uygulanacak mı ?

Kulislerde KDV ve ÖTV oranlarında yeni zam yapılma ihtimali konuşuluyor. Bu durum benzin ve motorin fiyatlarını beklenmeyen seviyelere çıkarabilecek. Şimdilerde benzinin ve motorinin litresi 40 TL barajına dayandı. Yeni bir zam uygulanırsa bu barajı geçmesi bekleniyor.

LPG ZAMMI SONRASI LİSTELER YENİLENDİ!

Son olarak 5 Eylül tarihinde uygulanan LPG zammı ile birlikte fiyatlar yeniden güncellendi. İstanbul'da LPG'nin litresi 17,20 TL iken Ankara'da LPG'nin litresi 17,69 TL İzmir'de LPG'nin litresi 17,40 TL'ye dayandı.

Benzin veya motorinde herhangi bir zam veya indirim beklenmiyor. İstanbul'da benzinin güncel litre fiyatı 36,68 TL'den işlem görüyor. Ankara'da benzinin litre fiyatı 37,18 TL iken İzmir'de benzinin litre fiyatı 37,24 TL'den alıcısını buluyor.

8 EYLÜL CUMA GÜNÜ BENZİN, MOTORİN, LPG GÜNCEL FİYAT LİSTESİ

-İstanbul benzinin litre fiyatı 36,68 TL

-İstanbul motorinin litre fiyatı 37,80 TL

-İstanbul LPG'nin litre fiyatı 17,78 TL

-Ankara benzinin litre fiyatı 37,18 TL

-Ankara motorinin litre fiyatı 38,45 TL

-Ankara LPG'nin litre fiyatı 17,69 TL

-İzmir benzinin litre fiyatı 37,24 TL

-İzmir motorinin litre fiyatı 38,40 TL

-İzmir LPG'nin litre fiyatı 17,40 TL