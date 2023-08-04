Son zamanlarda, otomobil sahibi olmanın maliyeti çok fena arttı. Araç fiyatları daha önce görülmemiş fiyatlara tırmanırken, yakıt maliyetlerindeki sürekli artış araç sahiplerini yıldırdı. Bu kargaşanın ortasında, bir başka zam haberi daha alındı. Yüzde 300’lük zam haberini duyan kendini kaybetti. İşte detaylar.

REKOR KIRAN ARTIŞ

ÖTV ve KDV düzenlemelerinde yapılan değişikliklerin bir sonucu olarak benzin, motorin ve LPG otogaz fiyatlarına 6 TL gibi şaşırtıcı bir zam yapıldı. Bu sadece bir başlangıçtı, zira sonraki revizyonlar dolar ve Brent petrol fiyatlarındaki dalgalı seyirle iç içe geçti. Perdeler kapandığında benzin ve motorin fiyatları 40 TL'ye dayanmıştı ki bir zam haberi daha geldi.

Tüketici Konfederasyonu Sigorta Komisyonu'nun (TÜKONFED) Başkanı Turusan Bağcı, araç kaskoları ile alakalı Milliyet'e yaptığı açıklamada, "Bir önceki yıla göre fiyatlar ortalama yüzde 140 gibi şaşırtıcı bir oranda arttı. Bazı modeller yüzde 100'lük bir artışa tanıklık ederken, bazıları yüzde 200'lük bir artış yaşadı ve hatta inanılmaz bir şekilde bazıları yüzde 300'lük fahiş bir artışla karşı karşıya kaldı." şeklinde konuştu.

3 KAT ARTIŞ YAŞANDI

Turusan Bağcı, sigorta primlerinin karmaşık durumu ile alakalı "Marka, model ve içsel parça değeri, emek ve kaynaklara bağlı bir formülde birleşiyor. Yüksek parça masrafları olan lüks araçlar, doğal olarak artan sigorta primlerinin yükünü taşıyor. Standart otomobiller ise yüzde 100 ila 140'lık artışlara maruz kalıyor

Her zaman değişim içinde olan sigorta alanının sınırları değişmiş bir gerçekliği resmetmiştir. Eskiden 300 bin TL gibi mütevazı bir rakamla ifade edilen araç fiyatları fırladı ve 800-900 bin TL bandına yerleşti. Araç fiyatlarının attığı üçlü takla, sigorta sektörünü de coşturdu. Bu kapsamda ortalama kasko maliyetleri 60-70 bin lira aralığında çıkabiliyor. Dolar kurundaki fırtınalı dalgalanmalar, artan yedek parça fiyatlarıyla birleşerek sigorta fiyatlarının yükselmesine neden oldu.” dedi.