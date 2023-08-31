Araç sahipleri güne hareketli başladı. Küresel piyasalarda yaşanan denge değişimi, FED'in yaptığı açıklamalar ve döviz kurundaki hareketlilik ile başlayan fiyat farklılığı zamlarla etkisini gösterdi. Peş peşe açıklanan zamların ardından bu kez indirim haberi geldi. Akaryakıt indirimi 31 Ağustos Perşembe günü müjde olarak duyuruldu.

31 Ağustos Perşembe gününden itibaren benzine 97 kuruşluk indirim uygulandı. Bu fiyat değişikliği ile birlikte liste fiyatları da güncellendi.

İSTANBUL, ANKARA, İZMİR BENZİN, MOTORİN, LPG FİYAT LİSTESİ

İstanbul benzinin litre fiyatı 97 kuruşluk indirimle beraber 37,61 TL'ye geriledi.

Ankara'da benzinin litre fiyatı 97 kuruşluk indirimle beraber 38,15 TL'ye geriledi.

İzmir'de benzinin litre fiyatı 97 kuruşluk indirimle beraber 38,21 TL'ye geriledi.

Benzinde başlayan indirim motorinde hissedilmedi. İstanbul'da güncel olarak satışı yapılan motorinin litre fiyatı 37,89 TL'den alıcısını buluyor.

1 DEPO BENZİN NE KADARA DOLACAK?

31 Ağustos Perşembe gününden itibaren geçerli olan 97 kuruşluk indirim ile benzinin litresi ortalama 36.81 TL'ye ulaştı. Bu hesaplama ile 40 litrelik bir yakıt deposu olan aracın full dolma bedeli 1.500 TL'ye kadar gerilemiş oldu. 24 ve 28 Mayıs seçimlerinden itibaren akaryakıta toplamda %80'in üzerinde zam uygulandı. Seçimlerden önce benzin fiyatları 19,81 TL iken seçimlerden sonra Ağustos ayının son haftası 36,81 TL'ye ulaştı.

31 AĞUSTOS PERŞEMBE İSTANBUL, ANKARA, İZMİR BENZİN, MAZOT, LPG FİYAT LİSTESİ…

Temmuz ayından itibaren başlayan zam dalgası indirim haberi ile bir nebze olsun cepleri ferahlattı. Vatandaşların yakından takip ettiği akaryakıt piyasalarını yönelik uygulanan indirim sonrası güncel mazot, benzin ve LPG fiyatları aşağıdaki listeden incelenebilir:

İstanbul benzinin litre fiyatı 37,61 TL

İstanbul motorinin litre fiyatı 37,76 TL

İstanbul LPG'nin litre fiyatı 15,90 TL

Ankara benzinin litre fiyatı 38,15 TL

Ankara motorinin litre fiyatı 38,45 TL

Ankara LPG'nin litre fiyatı 16,15 TL