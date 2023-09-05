Küresel piyasalarda brent petrolün varil fiyatı günden güne yükseliyor. Rekor seviyelere ulaşan bu fiyat farklılığı akaryakıt fiyatlarını da doğrudan etkiliyor. Zam dalgasının peş peşe etkisini hissettirdiği bu günlerde Eylül ayının haftasında olunmasına rağmen LPG fiyatları günden güne yükseliyor.

LPG litresini Ağustos ayında 15 TL'den kapattı. Eylül ayı ile birlikte yapılan zamların etkisi ile LPG 17 TL'yi aştı. Son olarak gece yarısı açıklanan LPG zammı ile birlikte bu sabah saatlerinde İstanbul'da LPG'nin litresi 17,78 TL'ye kadar çıktı.

LPG ZAMMI PİYASALARI NASIL ETKİLEDİ?

5 Eylül Salı günü LPG'nin litresi 1,30 TL zamlandı. Benzin ve motorine uygulanan peş peşe zamların ardından bu kez LPG zamlardan nasibini aldı. Ağustos ayı içerisinde otogazın litresine 2 lira 3 kuruşluk zam gelmişti. Yeni aya hızlı başlayan otogaz henüz ilk hafta olmasına rağmen peş peşe yapılan zamların etkisiyle 2 TL'nin üzerinde fark yaşadı.

Son yapılan LPG zammı ile birlikte İstanbul'da güncel LPG litre fiyatı 17.78 TL iken İzmir'de LPG'nin litresi 17,40 TL, Ankara'da LPG'nin litresi 17,69 TL'ye kadar yükseldi.

LPG ZAMMI KAÇ TL OLDU?

31 Ağustos Perşembe günü benzinin fiyatı 97 kuruşluk indirimde vatandaşı sevindirmişti. Henüz bir gün geçmeden 1 Eylül Cuma günü ise 98 kuruşluk yeni bir indirim daha uygulandı. Bu gelişmelerin ardından 5 Eylül Salı günü araç sahipleri LPG fiyatlarında 1 lira 30 kuruşluk zamla karşılaştı. 81 ili etkileyen yeni fiyonklar 3 ilde nasıl hissedildi?

5 EYLÜL SALI GÜNÜ İSTANBUL, ANKARA, İZMİR BENZİN, MOTORİN, LPG FİYAT LİSTESİ

-İstanbul benzinin litresi 36,80 TL

-İstanbul motorinin litresi 37,93 TL

-İstanbul LPG’nin litresi 17,60 TL

-Ankara benzinin litresi 37,36 TL

-Ankara motorinin litresi 38,44 TL

-Ankara LPG’nin litresi 17,59 TL

-İzmir benzinin litresi 37,46 TL

-İzmir motorinin litresi 38,62 TL

-İzmir LPG’nin litresi 17,33 TL