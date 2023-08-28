Araç sahiplerini yakından ilgilendiren yeni gün fiyatlaması ekranlara nasıl yansıdı? Brent petrol fiyatlarında başlayan artış döviz kurundaki dalgalı seyir, benzin ve motorin fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Her geçen gün zamlanan yeni liste ile vatandaşa duyurulan akaryakıt fiyatları güncel olarak 40 TL seviyesine yaklaştı.

İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerde araç sahibi olanları kara kara düşündüren bu yeni gelişme motorin ya da benzinin litre fiyatına yeniden zam uygulanacak mı? sorusunu da beraberinde getirdi. İstanbul'da motorinin litre fiyatı 37,89 TL'yi bulurken benzinin litre fiyatı 37,78 TL'den satışa sunuldu.

MOTORİN İNDİRİMİ SONRASI ZAM HABERİ GELDİ!

Benzin fiyatlarına eklenen ÖTV, KDV farkı vatandaşın cebine zam olarak yansımayı sürdürüyor. Son olarak 22 Ağustos tarihinde motorine 1 TL'lik zam uygulandı. Uygulanan zam sonrası piyasalarda mazotun litre fiyatı 37 TL'yi aştı. İlk kez 40 TL'ye daha çok yaklaşan mazot sonrası gözler benzine çevrildi.

Geçtiğimiz haftalarda motorine indirim uygulandı. Vatandaşı sevindiren indirim haberin üzerinden henüz 4 gün geçmişken yeniden zam haberi paylaşıldı.

BENZİN VEYA MOTORİNE YENİ ZAM VAR MI?

Benzin ve mazot fiyatlarını birbirine yaklaştıran yeni zamlar son olarak 22 Ağustos tarihinde pompa fiyatına yansıtıldı. 18 Ağustos günü 1 lira 52 kuruşluk indirim sonrası motorine 22 Ağustos'ta 1 TL'lik zam uygulandı.

28 Ağustos Pazartesi günü motorin ya da benzinde herhangi bir değişiklik yok. Yeni dönemde dolar/TL kurunda yaşanan düşüşle beraber motorin ve benzin fiyatlarında indirim gelir mi? konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

28 AĞUSTOS PAZARTESİ GÜNÜ BENZİN, MOTORİN, LPG FİYAT LİSTESİ

-İstanbul benzinin litre fiyatı 37,66 TL

-İstanbul motorinin litre fiyatı 37,80 TL

-İstanbul LPG'nin litre fiyatı 15,93 TL

-Ankara benzinin litre fiyatı 38,24 TL

-Ankara motorinin litre fiyatı 38,37

-Ankara LPG'nin litre fiyatı 16,28 TL