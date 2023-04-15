15 Nisan 2023 Tarihinde 4.337 TL Hak Sahiplerine Ulaştırılacak

Aile ve Sosyal hizmetler bakanlığı görevinde bulunan Sayın Derya Yanık Bayram öncesinde bomba gibi bir haberle gündemi sarstı. Yapılan açıklamalar neticesinde 15 Nisan 2023 tarihinde hak sahibi olan vatandaşlara yönelik 4337 TL tutarındaki sosyal destek ödemesi geri ödenmeksizin hesaplara aktarılacak. Aile ve Sosyal hizmetler bakanlığı tarafından 2016 yılından bu yana birçok sosyal destek ödemeleri yapılıyor ve halen daha yapılmaya devam ediliyor.

Bayram Öncesi Sosyal Destek Ödemelerinin Hepsi Yatmış Olacak

Aile ve Sosyal hizmetler bakanlığı görevinde bulunan Derya yanık geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesapları üzerinden bayram öncesi hesaplara sosyal destek ödemelerinin yatacağı konusunda müjdeyi vermişti. Bu anlamda evde bakıma muhtaç engelli ve hasta yaşlı bakımı yapan kişilerin maaş ödemeleri normal tarihten erken yatırılacak.

Bayram öncesi yatırılacak olan bu sosyal destek ödemeleri sayesinde birçok vatandaş Bayram harcamalarını erkenden yapabilecek. Nisan ayı içerisinde ödenecek olan sosyal destek ödemeleri ise Bayram öncesine kadar tamamlanmış olacak ve ödemeler 4337 TL olarak hesaplara aktarılacak.

Nisan Ayına Özel Maaşlar Erken Yatırılıyor

Aile ve Sosyal hizmetler bakanlığı hak sahibi olan vatandaşlara yönelik olarak evde bakım maaşı ödemelerini ise 12 Nisan 2023 tarihi itibarıyla yapmaya başladı ve 3 gün içerisinde bu maaşların hepsinin ilgili hesaplara aktarılacağı konusunda açıklamalarda bulundu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hak sahiplerine ödenen sadece evde bakım maaşı bulunmuyor.

Bunu yanı sıra eğitim masraflarının karşılanması adına öğrencilere verilen sosyal destekten çocuğu askerde bulunan vatandaşlara yönelik birçok sosyal destek ödemeleri tek seferde aylık olarak ya da yıllık olarak ödeniyor.