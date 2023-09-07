Küresel ve yerel ekonomiyi etkileyen son olumsuz gelişmeler ışığında, diğer birçok ürün ve hizmetle birlikte otomotiv sektöründe de fiyat artışları yaşandı. Otomobil fiyatlarının her ay sürekli artması, araç almak isteyen çok sayıda vatandaşı kredi şeklinde finansal yardım aramaya zorladı. Haberimizde Yapı Kredi taşıt kredisinin özelliklerine ışık tutacak ve faiz oranlarını, vade süresini ve gerekli başvuru evraklarının neler olduğuna bakacağız.

Daha önce araç kredisinde faiz oranı yüzde 5’e yaklaşan Yapı Kredi bu oranı düşürdü ve 150 bin liralık kredi tutarı için faiz ve ödeme tablosunu resmi web sitesinde yayınladı. Şimdi gelin, bu taşıt kredisi seçeneğinin özelliklerine bakalım.

YAPI KREDİ TAŞIT KREDİSİNDE VADE ORANLARI

Banka aracın değerine uygun çeşitli kredi seçenekleri sunuyor. Buna göre fiyatı 400.000 TL'ye kadar olan yeni araçlar için müşteriler araç değerinin %70'ine kadar maksimum 48 ay vadeli kredi kullanabilirler. Eğer araç 400.000,01 TL ile 800.000 TL fiyat aralığında ise, müşteriler araç değerinin %50'sine kadar ve maksimum 36 ay vade ile kredi kullanabilirler. Fiyatı 800.000,01 TL ile 1.200.000 TL arasında olan araçlar için müşteriler araç değerinin %30'una kadar kredi kullanabilir ve azami vade 24 aydır. Son olarak, 1.200.000,01 TL ile 2.000.000.000 TL arasındaki araçlar için müşteriler araç değerinin %20'sine kadar kredi kullanabilir ve azami vade 12 aydır.

EYLÜL 2023 GÜNCEL FAİZ ORANLARI

Otomobil fiyatlarının sürekli yükseldiği bir dönemde Yapı Kredi'nin taşıt kredisi, yeni bir araç satın almayı düşünen bireyler için pratik bir çözüm sunuyor. Banka, kredi kullanıcılarına farklı fiyat aralıklarına uygun kredi seçenekleri sunarak esneklik ve kolaylık sağlıyor. Yapı Kredi'nin 150 bin liralık taşıt kredisinden yararlanmak isteyen bireyler için işte örnek bir kredi hesabı:

Kredi Tutarı: 150.000 TL

Vade Süresi: 48 ay

Faiz Oranı: %3,78

Aylık taksit tutarı: 7.899,01 TL