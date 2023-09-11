İş Bankasının araç sahibi olmak isteyenlere cazip finansman seçenekleri sunduğu bu üründe azami kredi oranları aracın değerine göre belirleniyor. Şimdi, Türkiye İş Bankası'ndan taşıt kredisi alma politikasına ve güncel oranlara bakalım.

Türkiye İş Bankası dikkat çekici kampanyalarıyla adından söz ettiriyor. Son olarak, web sitesinde duyurduğu faizsiz esnaf ve KOBİ kredisi ile ilgiyi üzerinde toplayan bankanın bu kampanyası çeşitli kesimlerden büyük ilgi gördü. Dikkat çeken bir diğer kampanya ise taşıt kredisi programı oldu. İkinci el araç piyasasındaki düşüşle birlikte taşıt kredilerine olan talep arttı. Buna ek olarak, Mehmet Şimşek'in bankalara kredi karşılıklarını kolaylaştırma çağrısı bu süreci daha da kolaylaştırdı. Şimdi bankanın güncel kampanyasına göz atalım.

İŞ BANKASI’NIN KREDİ POLİTİKASI

Türkiye İş Bankası tarafından taşıt kredileri için belirlenen azami kredi limitleri taşıtların değerine göre aşağıdaki gibidir:

1. Değeri 400.000 TL'ye kadar olan araçlar: Araç değerinin yüzde 70'ine kadar kredi kullanabilirsiniz.

2. Değeri 400.000 TL ile 800.000 TL arasında olan araçlar: Araç değerinin yüzde 50'sine kadar kredi kullanabilirsiniz.

3. Değeri 800.000 TL ile 1.200.000 TL arasında olan araçlar: Bu değer aralığındaki araçlar için yüzde 30 kredi imkanı bulunmaktadır.

4. Değeri 1.200.000 TL ile 2.000.000 TL arasında olan araçlar: Bu aralıkta yer alan lüks araçlar maksimum yüzde 20 kredi kullanma şansına sahip.

300 BİN TL İÇİN FAİZ VE VADE ORANLARI

İş Bankası'nın sunduğu düşük faizli krediler sayesinde hem sıfır hem de ikinci el otomobil piyasasında artan fiyatlara rağmen, bireyler artık yepyeni bir otomobil sahibi olabiliyor. Şimdi 300 bin liralık bir kredinin ödeme detaylarının kısa bir özetini sunan tabloyu inceleyelim:

Kredi Tutarı: 300.000 Türk lirası

Kredi Vadesi: 36 ay

Taksit Tutarı: 17.065,63 Türk lirası

Faiz Oranı: Yüzde 3,49