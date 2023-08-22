Araç sahibi olmayı kolay hale getiren TEB Taşıt Kredisi online başvuruya açık hale getirildi. En yakındaki TEB şubelerine uğrayarak belgeleri teslim edebilir, kısa sürede sunulan destekten yararlanabilirsiniz. TEB Taşıt Kredisi şartlarını karşılayan her kullanıcı 24 saat içerisinde başvuru onayı alarak talep ettiği kredi tutarını anında hesabında bulabilir.

TEB 36 ay vadeli 100 bin TL taşıt kredisi teklifi düşük faiz oranları ile yüzü güldürüyor. 0 kilometre ve ikinci el araç alımını kolay hale getiren taşıt kredisi kampanyası vade süresi, kredi tutarı ve taksit süresine dair tüm bilgiler örnek ödeme planı üzerinden görüntülenebilir.

TEB 100 BİN TL BİREYSEL TAŞIT KREDİSİ BAŞVURU EVRAKLARI NELERDİR?

TEB düşük faizli ve esnek geri ödeme planı sunan taşıt kredisi teklifinden yararlanmak isteyenlerin başvuru evraklarını en yakındaki TEB şubesine bildirmesi gerekiyor. TEB Bireysel Taşıt Kredisi başvurusu için gerekli evraklar arasında şunlar yer alıyor:

-Başvuru sahibine ait nüfus cüzdanı ya da ehliyet fotokopisi

-Gelir belgesi/maaş bordrosu

-Alınacak aracın proforma faturası

-Serbest meslek sahibi veya işletme sahibi için son 3 yıllık bilanço, ticaret sicili gazetesi ve vergi levhası..

TEB 100 BİN TL BİREYSEL TAŞIT KREDİSİ GERİ ÖDEME TABLOSU

TEB 100 bin TL taşıt kredisi başvurusunda bulunacaklar için kredi teklifine dair tüm detaylar aşağıdaki tablodan incelenebilir:

-Kredi tutarı: 100.000 TL

-Kredi faiz oranı: %3,75

-Kredi taksit tutarı: 5.946,74 TL

TEB 100 BİN TL BİREYSEL TAŞIT KREDİSİ BAŞVURU EKRANI

TEB taşıt kredisi başvurusu için TEB Mobil uygulama, resmi internet sitesi veya en yakındaki TEB şubesine gidilerek evrak teslimi gerçekleştirilebilir. Online taşıt kredisi başvurusunda bulunmak isteyenler kişisel bilgileri, kredi bilgileri ve çalışma bilgilerinin girilebileceği ekran üzerinden “Hemen başvurun” butonunu aktif hale getirmelidir.