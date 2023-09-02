İçinde bulunduğumuz dönem, araç sahibi olmak isteyenler için önemli zorluklar barındırıyor. Bir yandan araç fiyatları artarken, diğer yandan taşıt kredileriyle ilgili çeşitli kısıtlamalar ve maliyet artışları söz konusu. Bu sebeple bu piyasa ortamında otomobil satın almak giderek zorlaşmaktadır. Ancak Vakıfbank, bu zorlu koşulları aşmak isteyenler için güzel bir haber verdi. Taşıt kredisi kampanyası ile 450.000 TL'ye kadar destek alabilen bireyler, araç sahibi olma hayallerini gerçekleştirebiliyor.

Vakıfbank, bu önemli kredi tutarını sunarak potansiyel araç sahiplerinin karşılaştığı mali yükü hafifletmeyi amaçlıyor. Bu girişim sadece artan otomobil fiyatlarına değil, aynı zamanda uygun kredi koşullarına ulaşmanın zorluklarına da dikkat çekiyor. Peki bankanın faiz oranı ne kadar? Şimdi 450 bin TL için maliyet tablosuna bakalım.

VAKIFBANK’TAN KREDİ ŞOVU

Vakıfbank geçtiğimiz günlerde müşterileri için oldukça avantajlı koşullar sunan bir taşıt kredisi kampanyası duyurdu. Bu kampanya ile müşteriler Vakıfbank'tan piyasadakinden çok daha uygun oranlarla araç satın almak için finansman sağlayabiliyor.

Son dönemde kredi faiz oranları yükselişe geçti. Bu artışın amacı, vatandaşların aşırı harcama yaparak talep enflasyonuna katkıda bulunmalarını engellemektir. BU sebeple, kredi maliyetleri birçok kişi için karşılanamaz hale gelmiştir. Ancak kredi kullanmak isteyenler için herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır. Vakıfbank, piyasa koşullarına uygun olarak son derece avantajlı faiz oranlarıyla taşıt kredisi sunmaktadır. Vakıfbank'ın taşıt kredisi kampanyasının öne çıkan özelliklerinden biri de ödemeleri 3 ay erteleme seçeneği. Vakıfbank, maksimum 48 ay vadeli taşıt kredileri sunmakta ve genellikle müşterilerden ek teminat talep etmemektedir.

450.000 TL’YE NE KADAR FAİZ ÖDERİZ?

Vakıfbank'tan 48 ay geri ödemeli 450.000 TL taşıt kredisi kullanan vatandaşların bankaya aylık 22.082,62 TL kredi taksiti ödemeleri gerekiyor. Bu kredinin faiz oranı aylık yüzde 3,26 olup toplam maliyeti 915.793 TL'dir.