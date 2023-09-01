İster yeni ister ikinci el bir otomobil almak isteyin, ancak yeterli finansmanınız yoksa Yapı Kredi size destek olmaya hazır. Herhangi bir Yapı Kredi şubesine başvurabilir ve en fazla 48 ay vadeli taşıt kredisinden yararlanabilirsiniz. Banka, kısa bir süre önce bu kredinin cazip şart ve koşullarını açıklayarak krediyi tüm potansiyel alıcılar için cazip bir seçenek haline getirdi. işte detaylar.

Yepyeni bir araba sahibi olmayı mı hayal ediyorsunuz? Artık beklemeyin. Yapı Kredi’nin yeni araç alımları için başlattığı finansman seçeneği ile yeni aracınıza hemen kavuşma fırsatını yakalayın. İşte bankanın 200 bin lira için sunduğu vade ve faiz oranlarının detayları.

ARAÇ ALIMINDA BÜYÜK DESTEK

Yapı Kredi Mobil uygulaması üzerinden Bireysel Taşıt Kredisi başvurusu yapmak mevcut müşteriler için son derece kolaydır. Başvuru süreci sorunsuz ve verimlidir, hızlı bir geri dönüş süresi sağlar. Başvurunuz onaylandıktan sonra, kredinizi herhangi bir Yapı Kredi şubesinden veya yetkili bayiden kullanma özgürlüğüne sahipsiniz. Ancak şu anda bir Yapı Kredi müşterisi değilseniz endişelenmenize gerek yok! Taşıt Kredisi'ne online olarak kolayca başvurabilirsiniz.

Yapı Kredi Taşıt Kredisi, yaşı ne olursa olsun hem yeni hem de ikinci el araçların 10 yıla varan vadelerle finansmanında benzersiz bir esneklik sunuyor. Kefil veya ekspertiz zorunluluğu olmadan 48 aya kadar uzayan uzun geri ödeme vadelerinin rahatlığını yaşayın.

YAPI KREDİ 200 BİN TL İÇİN NE KADAR FAİZ İSTİYOR?

Yapı Kredi'nin faiz oranları ve çeşitli firmalarla yaptığı işbirlikleri sayesinde yeni bir araba sahibi olmak daha da kolaylaştı. Bankanın yeni araç kampanyası, 24 ila 48 ay arasında değişen esnek vadelerde %4,89 faiz oranıyla 200.000 TL kredi imkanı sunuyor. Şimdi kredinin taksitlerine bakalım:

- 24 ay vadede bu krediye 16.465,32 TL aylık ödemelerle sahip olabilirsiniz.

- Daha uzun bir geri ödeme süresini tercih ediyorsanız, 36 aylık vadede taksit 14.265,33 TL'ye düşüyor.

- En yüksek esnekliği arayanlar için 48 aylık vadede ayda sadece 13.410,08 TL ödemeniz gerekecek.