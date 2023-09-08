Resmi Gazete'de yayımlanan son ÖTV düzenlemeleri ışığında otomobil firmaları peş peşe fiyat artışları açıklamaya başladı. Hatta geçen ay üç kez zam yapıldı. Bu artışlar hem yeni hem de ikinci el araçları etkiledi ve vatandaşları istedikleri araçları satın almak için mali yardım arayışına itti. Bu ortamda İş Bankası, 300 bin liralık taşıt kredisi ile müşterilerini mutlu etmek için kendini bir adım öne çıkardı.

Bankanın taşıt kredisi, araç sahibi olmak isteyenler için pratik bir çözüm sunuyor. Uzun vadeler ile müşterilere önemli bir destek sağlayan banka ile araç almak hayal olmaktan çıkıyor. Şimdi İş Bankası'nın taşıt kredisi faiz oranlarına yakından bakalım.

GEÇEN AY ALMAYANLAR PİŞMAN

Özel bankalar tarafından sunulan konut, taşıt ve ihtiyaç kredilerinin faiz oranları sürekli olarak artmakta, bu da geri ödeme tutarlarının önceki yıllara kıyasla önemli ölçüde yükselmesine neden olmaktadır. Bu yüzden. birçok kişi daha uygun fiyatlı kredi seçenekleri arayışıyla kamu bankalarına yönelmiştir. Ancak bu kişiler, reddedilen başvurular nedeniyle gecikme ve aksaklıklarla karşılaştı.

Neyse ki İş Bankası, 300 bin liralık anında kredi imkânı sunarak piyasada kendini gösterdi. İş Bankası son kampanyasında 300 bin TL taşıt kredisi için yüzde 3,49 gibi bir faiz oranı sağlıyor. Daha geçen ay bu oranın yüzde 2,49 olduğunu belirtelim.

300 BİN TL İÇİN FAİZ VE VADE ORANLARI

İş Bankası'nın sunmuş olduğu düşük faizli krediler sayesinde hem sıfır hem de ikinci el otomobil piyasasında artan fiyatlara rağmen, bireyler artık yepyeni bir otomobil sahibi olabiliyorlar. Şimdi 300 bin liralık kredi için ödeme detaylarını özetleyen tabloya bakalım:

Kredi Tutarı: 300.000 Türk lirası

Kredi Vadesi: 36 ay

Taksit Tutarı: 17.065,63 Türk lirası

Faiz Oranı: Yüzde 3,49