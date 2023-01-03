3 Ay Ötelemeli Belgesiz İmzasız Anında Kredi Kampanyasını Akbank Başlattı!

Ekonomik yönden yaşanan sıkıntılar nedeni ile birçok vatandaşımız ekonomik anlamda zorluklar yaşıyor. Kamu bankalarını yanı sıra özel bankalar da vatandaşa destek olmak amacı ile kampanya başlattı. Özel bankalardan ilk atak Akbank’tan geldi. Banka sunmuş olduğu özel faiz oranları ile uygun ödeme koşulları sayesinde 3 ay ötelemeli kredi fırsatı sunuyor. Alınan kredi 3 ay sonra ödenmeye başlanacak.

Kişiye göre özel ödeme planları oluşturularak rahat bir şekilde ödeme gerçekleşecek. Uygun faiz oranları ile ihtiyaç kredisi alarak belli bir süre sonra ödemeye başlayabilirsiniz.

Şimdi Al 3 Ay Sonra Öde

İhtiyacı olan vatandaşlara finansman desteği sağlanıyor. Ödemeler 3 ay sonra başlayacak. Erteleme imkânı ile vatandaşlar kendilerini borç içine sokmuyor. İşlerin düzene girmesinden sonra özel hazırlanmış ödeme planları ile kredi geri ödenebiliyor.

İhtiyaç kredileri için 36 ay vade sunan banka, aynı zamanda esnek ödeme planları da sunuyor. Ödemeler değişken, artan-azalan, balon şeklinde ve 3 ayda bir ödemeli olarak yapılabiliyor.

Belgeye İmzaya Gerek Duymadan Kredi İmkânı

Akbank müşterisi vatandaşlar, banka şubelerine gitmeden anında kredi alabilir. Mobil uygulama üzerinden başvuru yapılabileceği gibi, internet şubesi de kullanılabilir. Akbank telefon şubesinden banka müşterisi olunması halinde 100 bin liraya kadar finansman desteği alınabilir. Üstelik belge ve imzaya gerek kalmadan.

Akbank müşterisi olmayan vatandaşlar ise, en yakın banka şubesine giderek finansman desteği alabilirler. Başvuruda kimlik, gelir belgesi ve ikametgâh belgesinin bulunması zorunludur. Son üç aya ait fatura da ikametgâh yerine geçebilir.

Çalışan vatandaşlar SGK hizmet dökümü, en son aya ait maaş bordrosunu yanında getirmeleri gerekir. Kamu kurumlarında çalışanlar ise çalışma belgesi ve gelir belgesi getirmeleri yeterli oluyor. Krediden faydalanmak için 18 yaş sınırının üzerinde olunması aylık gelirin olması gerekir. Aylık vadede 3 bin lira taksit ödemesi ile 36 ay vade sonunda toplam 141 bin lira ödeme gerçekleşir. Ödeme koşullarına göre belirlenecek ödeme planları ile kredinizi ödeyebilirsiniz.