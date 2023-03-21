Araba fiyatlarını darmadağın edecek girişim! Renault fabrika çıkışlı ikinci el dönemi vatandaşları mest etti!

Renault fabrika çıkışlı ikinci el dönemi vatandaşları mest etti! Araba fiyatlarını darmadağın edecek girişim! Renault Türkiye, ikinci el araçlar için bomba bir adım atmaya hazırlanıyor. Şirketin CEO’su Hakan Doğu, projeyle ilgili detayları açıkladı ve Renault’un yenilenmiş ikinci el araç satışı için son aşamada olduğunu belirtti. Ülkemizde otomobil kullanımı oldukça yaygın. Bu nedenle, araç sahipleri için araçlarını yenilemek önemli bir konu haline gelmiştir. İyi bir araç kullanımı için, araçların belirli bir yaşın üzerine çıkmadan yenilenmesi gerekmektedir. Bunun için birçok otomobil şirketi, farklı yenileme kampanyaları düzenleniyor.

Renault İkinci El Araç Satışı İle Yeniden Gündemde

Türkiye’de sıfır ve ikinci el araba fiyatları yükselirken, Renault Türkiye 2 yıl garantiyle satışa başlayacağı ikinci el araçlar için hazırlıklarını tamamlıyor. Şirketin CEO’su Hakan Doğu, projenin son aşamada olduğunu ve satışların yakın zamanda başlayacağını duyurdu.

Biz de şirket olarak, araç sahiplerinin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, 6 ile 10 yaş arası araçlarını yenilemelerini sağlayacak bir kampanya başlattık. Bu kampanya kapsamında, araçlar motor dahil olmak üzere yenilenecektir. Böylece, araç sahipleri daha güvenli ve daha konforlu bir sürüş deneyimi yaşatacak.

Kampanyamızın ilk aşamasında, 6 yaşına kadar olan araçlar yenilenecek ve satışa sunulacak. İkinci aşamada ise, 6 ile 10 yaş arası araçlar yenilenecek ve satışa sunulacak. Bu sayede, araç sahipleri araçlarını yenileyerek, daha yüksek bir değer elde ederler.

Renault 2.El Araç Satışı Nasıl Yapılıyor?

Renault, otomotiv sektöründe uzun yıllardır hizmet veren bir marka. Hem yeni hem de ikinci el araçlar için birçok seçenek sunan Renault, ikinci el araç satışında da müşterilerine kaliteli hizmet vermeyi amaçlıyor.

Renault'un resmi web sitesi üzerinde yayınlanan ilanlar, satışa sunulan araçların reklamını yapmaktadır ve her bir ilan, satışa yetkili olan bayiilerin iletişim bilgilerini içermektedir. Bu iletişim bilgileri sayesinde araç satın almak isteyen bireyler, bayiilerle iletişime geçerek yeni arabaları satın alabilirler.

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