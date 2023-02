Araba Fiyatları Düşecek Mi Artacak Mı Belli Oldu! O İsimden Bomba Açıklama

Araç sahibi olmak isteyen vatandaşlar sıfır ve ikinci el araba fiyatları düşer mi yükselir mi merak ediyor. Bankalar 2023 yılının başında taşıt kredisi faizlerinde indirim yapmaya başlamışken bu fırsattan yararlanmak isteyenler araç satın almak için en ideal zamanı kolluyor. Ancak ne yazık ki sıfır araç fiyatları vatandaşın cebini yakıyor ve bu nedenle genellikle 2.el araçlar tercih ediliyor.

Sektörde uzman kişilerin yorumlarını bekleyen vatandaşlar için nihayet bomba gibi bir iddia gündeme düştü. İkinci el araç piyasası ile ilgili bir durum değerlendirmesi yapan EBS Otomotiv Genel Müdürü Erol Şahin, "Çok net söyleyebiliriz" ifadesini kullanarak iddialı açıklamalarda bulundu.

EBS Otomotiv Genel Müdürü Erol Şahin, Ekotürk’e bir röportaj verdi ve Harika Ertunç tarafından sorulan ikinci el pazarında normalleşme beklenmeli mi ya da artık fiyatlar eskiye dönmeyecek mi sorusuna gündemi sarsacak bir yanıt verdi. Her geçen gün artan araç fiyatlarının durulmasını bekleyen vatandaşlar için kritik bir cevap oldu.

“ÇOK NET SÖYLEYEBİLİRİZ”

Erol Şahin tarafından yapılan açıklamada kendilerine fiyatların düşüp düşmeyeceği ile ilgili çok soru geldiği vurgulandı. Net bir şey söylemenin zor olduğu ülkemizde fiyatların bir daha asla aşağı inmeyeceğini üzülerek ifade etti.

İkinci el araba fiyatları ile ilgili vatandaşların artık umutlanmaması gerektiğini ve hiçbir zaman fiyatların düşmeyeceğini ve aksine hep artacağını söyledi. Yalnızca bazı zamanlarda fiyatların yukarı çıkış hızının kesilebileceğini belirtti. Sözlerine ikinci el pazarı ile ilgili açıklamalar yaparak devam etti.

İKİNCİ EL PAZARI DURULMUYOR

Yıla çok hızlı başlayan ve 2022 yılını bütün dönemlerin en iyi 2. pazarı olarak kapatan ikinci el pazarının Temmuz ayından eylül sonuna kadarki dönemde geriye düşüşe geçtiğini hatırlattı. Bu süreçte neredeyse pazarın daralmaya yüz tuttuğunu söyledi. Fakat son 3 ayda pazarın yeniden toparlandığını ve yılı toplamda 6 milyon 400 bin adetlik otomobil satışıyla kapattığını belirtti. Buna ek olarak toplamda otomobil+hafif ticariyle 8 milyon 142 binle yılı kapatarak bütün dönemlerin en iyi 2.pazarı olduğunu vurguladı.

Şahin konuşmasının devamında piyasayla ilgili açıklamalarda bulundu. Satılan her 12 otomobilin 11 tanesinin ikinci el olduğunu ve 1 tanesinin sıfır araç olduğunu belirtti. Bununla birlikte, satılan bu 11 adet ikinci el aracın da yüzde 60’ının yani her 10 taneden 6 tanesinin de 10 yaşın üzerinde olduğunu açıkladı. Hatta her 10 taneden 3 tanesinin de 20 yaşın üzerinde olduğunu ekledi. Bu rakamların ekonominin de otomotiv pazarının da yansıması olduğunu ifade etti.

Bir grup insanın, parasını koruyabilmek için araca yatırım yapmaya çalışmakta olduğunu ve elindeki kaynağı sıfır araç almaya yönlendirdiğini söyleyerek sözlerine devam etti. Bu grubun, Avrupa'da bin kişiye bakıldığında en son sırada olduğunu gördüklerini belirterek diğer tarafta da sadece 10 yaşından büyük araçlara sahip olabilecek güçte büyük bir grup bulunmakta olduğunu ve bu durumun ikinci el araç pazarının halini gösterdiğini açıkladı. Sözlerini ikinci el araçlarda vatandaşların artık indirim beklememesi gerektiğini hatırlatarak noktaladı.