2750 TL Emekli Maaş Promosyonunun Yanında Akbank, Faizsiz Nakit Desteği Sunacağını Da Açıkladı. Ülkemizde bankalar, emekli müşterilere özel bir şekilde kampanyalar düzenlemeye devam ediyor. 13 milyon emekli vatandaşın bulunduğu Türkiye'de gerek kamu bankaları gerekse de özel bankalar tarafından oluşturulan promosyon ya da kredi kampanyaları adeta cezbediyor.

Akbank Emekli Maaş Promosyon Ödemeleri 2022

Akbank 2022 emekli promosyon ödemeleri ödenmeye başlandı. Bu maaş promosyonları almaya hak kazanmak amacıyla hareket edecek vatandaşlar, 36 ay boyunca maaşlarını bir başka bankaya geçmemek şartı ile Akbank'tan alma sözü vermeleri gerekir. 3 yıl boyunca maaşlarında Akbank'tan arayacak vatandaşlara emekli promosyon ödemesi verilecek;

1500 TL'ye kadar emekli aylığı alan vatandaşlara bin 850 TL tutarında emekli promosyon ödemesi yapılacak,

1500 TL 2.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 2300 TL tutarında emekli promosyon ödemesi yapılacak,

2500 ve daha da üzerinde emekli aylığı alan vatandaşlara 2750 TL tutarında emekli promosyon ödemesi yapılacak.

Akbank Müşterilere Faizsiz Nakit Desteğini Sundu

Emekli promosyon ödemeleri ile emekli vatandaşların yüzünü güldüren Akbank tarafından faizsiz nakit desteği kampanyası an itibariyle Akbank resmi internet sayfası üzerinde yayımlandı. Buna göre Akbank'a emekli maaşlarını taşıyan ve bu bankadan maaş alma sözü veren müşteriler, maaşlarının yatmasını beklemeye dahi gerek kalmadan aylıklarını kullanmaya başlayabilir. Bu kapsamda maaş gününden 2 gün önce müşteriler, nakit kullanımı yapabilir.mi maaş yatınca ise kullanılan para Akbank'a faizsiz ve herhangi bir masraf ödemesi olmadan geri iade edilecek.