9.500 TL isteyen ATM'ye koşsun! Emekliye yılbaşı ikramiyesi tadında ödemeler başlatıldı!

Emekliye yılbaşı ikramiyesi tadında ödemeler başlatıldı! 9.500 TL isteyen ATM'ye koşsun! Yılbaşından itibaren emeklilere yapılacak zam tutarı belli olacak. Böylece en düşük emekli maaşının belli olmasıyla birlikte promosyon ücretlerinde de ciddi bir artış yaşanacak. Öyle ki verilecek tutar 15.000 TL civarında olacak. Ödemeler yeni ayda başlayacak.

Milyonlarca emekli yeni promosyon dönemi için beklemeye başladı. Temmuz ayında promosyona yapılan zam dikkat çekmiş ve ATM önlerinde kuyruk oluşmuştu. Şimdi promosyonda yeni bir dönem başlıyor ve adeta yılbaşı ikramiyesi tadında diyeceğiniz bir ödeme oluşturulacak. Emekli maaşlarına yapılacak zam sonrası en düşük promosyon miktarının 15.000 TL olacağı da iddialar arasında yerini aldı.

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Promosyon ödemeleri için yeni bir dönem başlatılıyor. Yeni yılda promosyon ödemelerinde artış olacak.

HEM ZAM HEM PROMOSYON

en düşük emekli maaşının belli olmasıyla birlikte promosyon ücretlerinde de ciddi bir artış yaşanacak.

15.000 TL OLACAK

Emeklilere yapılacak zam tutarı belli olur olmaz alınacak promosyon tutarının 15.000 TL civarında olacağı düşünülüyor.

TEMMUZ'DA YÜKSELİŞ YAŞAMIŞTI

Temmuz ayında promosyona yapılan zam dikkatleri üzerine çekmişti. Fırsatı değerlendirmek isteyen emekliler bankalara akın etmişti.

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