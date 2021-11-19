Çek Cumhuriyeti ve Slovakya, COVID Vakaları Arttıkça Kısıtlamaları Sıkılaştırıyor

Çek Cumhuriyeti ve Slovakya, artan enfeksiyonlar arasında daha fazla insanı aşı olmaya teşvik etmek amacıyla COVID-19 aşısı olmayan kişilere yönelik kısıtlamaları sıkılaştırdı.

Alınan önlemler, Avrupa'da enfeksiyonlarda bir artışla karşı karşıya olduğu için aşılanmamış nüfusa karşı Avusturya ve Almanya'nın bazı bölgelerinde alınan önlemlere benzer.

Çek hükümeti, önümüzdeki Pazartesi gününden itibaren yalnızca aşılanmış veya son altı ay içinde COVID-19'dan iyileşen kişilerin restoranlara girmesine, belirli etkinliklere katılmasına ve çeşitli diğer hizmetleri kullanmasına izin verme planlarını onayladı.

Slovakya, Başbakan Eduard Heger'in “aşılanmamışlar için sokağa çıkma yasağı” dediği şeyde benzer bir adım attı.

Johns Hopkins Üniversitesi'ne göre, 10.7 milyonluk bir ülke olan Çek Cumhuriyeti, Çarşamba günü rekor 22.585 vaka ve 73 ölüm bildirdi. Genel olarak, 1.93 milyondan fazla vaka ve 31.000'den fazla ölüm kaydetti.

Her iki hükümet de işyerlerinde COVID-19 için test yapılmasını gerektirecek. Çek Sağlık Bakanı Adam Vojtech, "Bu önlemlerin ana hedefi aşılama için motivasyondur." Dedi. Çek Cumhurbaşkanı Andrej Babis, vakalar arttıkça ülkenin “ciddi” bir durumla karşı karşıya olduğu konusunda uyardı.

Almanya'nın Bavyera eyaletine dayalı kısıtlamaları duyurmak için ilham aldıklarını da Twitter'da "Son iki gündeki birçok müzakereden sonra uzmanlar ve hükümet arasında bir anlaşma olduğuna sevindim" diye yazdı.

Our World in Data'ya göre, Çek aşılama oranı Avrupa Birliği ortalamasının altındadır ve insanların yaklaşık yüzde 58'i aşılanmıştır.

Slovak başbakanı, ülkedeki bazı hastanelerin şimdiden dolup taştığını söyledi. Slovakya, nüfusun yüzde 45'inin tamamen aşılandığı AB'nin en düşük üçüncü aşı oranına sahip ve özellikle doğuda birçok Slovak hastanesi doldu.

13 hastaneyi işleten Svet Zdravia'nın sözcüsü Bianka Krejciova, doğu Slovakya'daki hastanelerdeki durumun önceki enfeksiyon dalgasından daha kötü olduğunu söyledi. 5.5 milyon nüfuslu Slovakya, Salı günü 8.342 yeni virüs vakası bildirdi ve Cuma günü belirlenen 7.244 önceki rekoru aştı.

AFP haber ajansının bildirdiğine göre, her iki ülke de acil olmayan bakımı azalttı ve Çek ordusu yardım için personel gönderdi. Yaklaşık 10.000 protestocu Çarşamba günü Çek başkenti Prag'da planlanan kısıtlamalara karşı çıktı ve bazı aşı merkezleri sözlü saldırılara maruz kaldı.