Açıköğretim fakülteleri, çeşitli sebeplerle örgün eğitime devam edemeyenler için iyi bir seçenek oluyor. Açıköğretim sisteminde eğitim süreci uzaktan yürütülüyor. Sınavlar, tüm Türkiye genelinde aynı tarihte yapılıyor. Derslerle ilgili kaynaklara internet üzerinden ulaşmak mümkündür. Böylece kaynaklara ulaşan öğrenciler, rahat bir şekilde sınavlara hazırlanabilir.

Açıköğretim fakülteleri, farklı okullar bünyesinde bulunuyor. Anadolu Üniversitesi, en çok açıköğretim öğrencisi olan okullardan biridir. Bunun dışında İstanbul Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesinin de açıköğretim fakülteleri bulunuyor. İki ya da dört yıllık açıköğretim bölümleri arasından ilgi alanına göre seçim yapılabilir.

AÖF KAYIT ÜCRETLERİNE YÜZDE 90 ZAM

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi tarafından yapılan açıklamaya göre kayıt ücretlerine yüzde 90 oranında zam yapıldı.

Bazı bölümlerde zam oranı yüzde 90’ın üzerine çıktı. Yeni kayıt döneminde kayıt ücretleri zamlı olarak ödenecek. Bu nedenle öğrencilerin cebinden daha fazla para çıkacak.

ZAMLI AÖF KAYIT ÜCRETLERİ